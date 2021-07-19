銀色債券2021｜一文睇清銀行券商優惠　「七免」之外仲送超市禮券

【銀色債券2021年期／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond】第六批銀色債券周二﹙20日﹚開始認購，保證最低息率維持3.5厘，最高發行額達到300億元，且把認購年齡門檻，由原來的65歲以上，降低至60歲以上，料將掀起認購風潮，而多間銀行推出各項優惠，如免認購手續費、代收利息費等，更有證券商派錢吸引市民認購。



綜合各大銀行券商優惠，各間普遍均能為銀債提供「7免」，即豁免認購手續費、存入費、轉出費、託管服務費、代收利息費、提早贖回費，以及到期贖回費，豁免項目大致相同。

各大銀行優惠︰

撇除豁免手續費的優惠，當中則以致富和耀才為新客戶提供的優惠最為吸引。致富新客戶或推薦新友成功上開戶，雙方可獲50元超市禮券；耀才則為新客戶提供交易港股及A股零佣金，以及獲贈20股盈富及10股滙豐。

各大券商優惠︰

約200萬港人可認購

比較過往五批銀債認購和派彩表現，無論是認購人數，還是申請總額都有上升趨勢。以去年為例，最低息率增至3.5厘，認購人數即增加至13.52萬人，足見吸引程度大增。

今次第六批銀債推出，政府更將認購年齡門檻，由原來的65歲以上，降低至60歲以上，即1962年或之前出生的香港人可申請，估計合資格申請人數多達200萬人。同時，今批銀債息率跟香港最近6個月的通脹掛鈎，但最低息率維持3.5厘，發行額度則由去年的100億元大幅提高至240億元，另視乎市場情况發行額可提高至最多300億元，令更多銀髮一族受惠。

今批銀債年期繼續為3年，每手認購金額1萬元，每半年派息一次。銀債最高配發金額為每名投資者100萬元，即每人最多獲配發100手債券。不過，實際「派彩」方面，將以「循環配發機制」分發，即使大手認購，第五批銀債最多也只能獲配發14手，故今第六批銀債推出，銀髮一族不妨預留資金，抽20至30手。

第六批銀色債券明日（7月20日）起至7月30日接受認購，可透過20間配售銀行和24間指定證券經紀申請。

歷屆銀債「派彩」