許正宇：「南向理財通」初期先涵蓋風險較低產品　包括存款及債券

財經事務及庫務局局長許正宇就有關立法會議員提問「跨境理財通」的問題作出回覆表示，理財通的具體落實安排已多次諮詢業界，其中業界提出不少的建議讓金管局在構思時可將風險考慮在內，盡可能為投資者和業界提供便利。

許正宇表示，「理財通」於起步階段將先涵蓋風險較低和相對簡單的理財產品，結構性產品或主要投資於衍生工具的產品例如期貨、期權，將不會列入合資格產品範圍內。他預計「南向通」起步階段主要包括存款，以及低至中風險和非複雜的債券及在香港註冊成立並經香港證券及期貨事務監察委員會認可的基金。

此外，許正宇提及到現行落實安排的構思，內地投資者在香港銀行的投資賬戶的資金，應從其內地銀行的匯款賬戶匯進，或來自「南向通」下的投資收益。資金只可用於購買「理財通」下的合資格理財產品，亦不能用作質押、槓桿、保證等用途。

他預期香港銀行對內地投資者進行盡職審查及管理其後的投資活動時，將無需獲取內地投資者的信用狀況訊息。

他補充指，「北向通」投資者資格為持有香港身份證的香港居民（包括永久性和非永久性居民），並且經香港銀行按金管局於2019年9月25日發出的通告《關於投資、保險及強制性公積金產品的投資者保障措施》評估為不屬於弱勢社群的客戶便可參與「北向通」。