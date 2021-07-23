中證監：從嚴從快從重查處市場操縱案件

7月23日A股盤後，中國證監會召開例行新聞發布會，發布會主要要點內容如下：



1、中國證監會通報「中源家居」「利通電子」等股價操縱案調查情況

經查，2020年9月至2021年5月，史某等操縱團伙控制數十個證券賬户，通過連續交易、對倒等違法方式拉抬「中源家居」「利通電子」股票價格，交易金額達30餘億元（人民幣‧下同），相關行為已達到刑事立案追訴標準，涉嫌構成操縱市場犯罪。經調查還發現，相關金融機構個別人員涉嫌非國家工作人員受賄犯罪。目前，證監會已依法將上述涉嫌違法犯罪案件及線索移送公安機關追究刑事責任。

2、中國證監會通報首批適用新《證券法》 違法違規案件，包括宜華生活 、廣東榕泰、中潛股份案。

3、中國證監會：從嚴從快從重查處市場操縱案件

中國證監會新聞發言人高莉表示，操縱市場嚴重破壞市場「三公」原則，嚴重侵害投資者合法權益，必須予以嚴厲打擊。針對操縱市場案發態勢，證監會進一步強化線索綜合分析研判，強化行政刑事執法協作，堅決做到發現一起，依法從嚴從快從重查處一起，涉嫌犯罪的,堅決移送公安機關。下一步，證監會將堅決落實中辦、國辦聯合發布的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，加強與公安機關的協作配合，用足用好《證券法》《刑法修正案(十一)》的法律賦權，加快推進案件辦理工作，持續淨化市場生態。

4、中國證監會：正在就科創板引入做市商制度做前期準備工作

中國證監會新聞發言人高莉表示，在科創板引入做市商制度，涉及到做市商制度資格准入、市場監管等，需要制定配套制度規則，相關部門和單位正在做各方面的前期準備工作。

5、中國證監會：嚴厲查處財務造假等惡性違法行為

中國證監會行政處罰委辦公室副主任董文媛表示，上市公司財務造假是市場的毒瘤，下一步證監會將全面落實零容忍方針，嚴厲查處財務造假等惡性違法行為，形成行政處罰、民事賠償、刑事追責等立體式追責體系，形成合力，淨化市場生態。