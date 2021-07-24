人行范一飛﹕引長期資金入ESG市場　金融機構應發展碳市場衍生品

人民銀行副行長范一飛指出，為促進綠色金融發展，要推動環境﹑社會及公司治理（ESG）投資與固定收益產品相結合，豐富ESG投資運用領域，引導養老金﹑保險﹑社保等具有一定社會屬性長期資金進入ESG市場，並納內考評體系，豐富綠色債券市場資金來源。

范一飛在內地出席論壇時指出，透過包括補貼﹑貼息﹑減免稅等財稅政策，及提升綠色信貸及綠色債券吸引力，作為激勵政策。在既有碳減排方式中，碳市場為最有效方式。除交易的基本功能外，更重要是以碳價訊號，以實現投資及風險跨周期管理。

封頂總量成為碳價格形成前提

范一飛指出，只要發揮好碳價格訊號在管理風險引導投資﹑穩定預期等方面的關鍵作用，承擔有序引導全社會的低碳轉型。從國內外實踐來看，封頂總量是形成有效碳價格的前提。由於中國能源結構與其他國家有差異，煤炭及石油佔比較大，地區之間很不平衡，必須結合中國能源結構確定未來各時期碳峰值及配額分配。

他指出要處理好拍賣檔期激勵訊號與潛在增長通脹之間的關係。碳配額拍賣價格過低，不能形成很好的激勵訊號，拍賣價格過高可能會抬高生產生活成本，甚至引發通脹及衰退，需要把握好其中的平衡。

金融機構要逐步參與碳市場交易，積極發展遠期﹑掉期﹑期權﹑期貨等延伸品，提高透明度，加強投資者保護等金融市場監管規則。

中證監推動碳期貨市場發展

至於中證監市場監管二部主任王建平亦指出，將積極推動碳期貨市場發展。他認為私募基金要利用好綠色投資的發展機遇，發揮好積極引領作用；又指出當局正積極制定資本市場助力碳達峰﹑碳中和目標的指導意見，加強政策激勵和約束機制建設，鼓勵各類機構投資者參與綠色金融市場。

他又指出綠色低碳轉型將為私募股權基金帶來大量投資機會，全球綠色復蘇正帶來新一輪產業變革。未來傳統工業及交通運輸等領域的碳排放大戶亦納入碳市場，細分有關大戶產業鏈的上下游，發現巨大的減排市場潛力，將引發顛覆性創新及巨額投資需要。