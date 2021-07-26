未來資產管理鍾駿：監管政策每個地方都有　未宜過於恐慌

內地監管風暴升溫，市場恐慌性拋售，恒指收市跌1129點至26192點，創年內最低位，失守250天線，後市走勢明顯欠佳。

Global X ETFs銷售副總裁鍾駿表示，監管政策每個國家、每個地方都會有，市場無需過於恐慌。目前內地監管政策陸續出台，好多細節尚未清晰，但提醒投資者，行業有監管政策，其實是一件正常事。他道出，「有些政策具有支持性，例如扶助電動車行業、清潔能源行業。當然近期平台經濟反壟斷監管，市場反應較負面，但放諸海外，其他國家也有類似反壟斷政策。」

他指出，投資者應該關注的是，監管政策會否影響行業的結構性增長，「疫情後，其實社會不少行為已經改變了。反壟斷無疑為行業劃下界線，但行業始終會有其價值，不會只是一面倒下沉。」因此，在監管風暴下，不少科技股首當其衝急跌，市場亦難以捕捉買入賣出時機，鍾駿認為，「若投資者持有一籃子股票，反而無咁驚恐。故ETF有其可取之處。」

圖中為Global X ETFs銷售副總裁鍾駿。（鄭子峰攝）

未來資產環球投資（香港）將在本港推出3隻交易所買賣基金（ETF），包括 Global X 亞洲半導體ETF（3119）、Global X 中國電子商務及物流ETF（3124），以及 Global X 中國遊戲及娛樂ETF（3117）。這3隻ETF上周五已在港交所開始交易。

半導體ETF受歡迎

市場氣氛欠佳下，加上監管陰霾揮之不去，鍾駿指出，3隻ETF中，確實是以亞洲半導體ETF較受市場歡迎，「因為透過買入半導體ETF，就能買到不同地區擁有最高科技的企業。」在半導體行業上，不同國家均有自己的強項，此ETF已涵蓋台積電、日本Sony、東京電子、南韓三星電子、南韓SK海力士等多間高科技企業。

在不同經濟周期下，半導體行業均能展現強勁韌性。若細看亞洲半導體行業，除了有政府支持行業發展外，當地對半導體的投資和研發亦涉及龐大金額，而全球對半導體需求甚大，尤其是中國，故行業發展前景正面，或可解釋資金長期追捧半邊體板塊的原因。