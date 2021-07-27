李文達逝世｜香港富豪榜排第六　破倫敦記錄約130億購「對講機」

李錦記家族第三代傳人﹑曾在《福布斯香港富豪榜》中排第三的李文達，於周一（26日）安詳離世，享年91歲。

李錦記的「醬油王國」有逾百年歷史，多年來集團均沒有上市，旗下身家有多豐厚，全靠《福布斯香港富豪榜》，以及集團自行對外公布資料作評估。2019年這位第三代傳人，曾一度躋身排行榜的第三名，即使近日排名有所回落，最新仍以174億美元，排名第六位。

李文達（圖中）的五位子女惠民、惠雄、惠中、惠森及美瑜在國外完成學業，相繼加入李錦記。（公司網頁圖片）

除了調味醬料之外，集團業務更是「八足多爪」，覆蓋中草藥健康產品、中藥材種植管理與銷售、移動互聯網平臺，不過要數當中最厲害的，正是其物業投資！

據網頁，集團於2009年起開始投資物業，於2009年以約4,300萬美元（約3.3億港元）購入廣州「無限極中心」及其命名權，同年以約43.5億港元，從券商麥格理購入上環的維德廣場全幢物業，並改名為「無限極廣場」。

2017年集團以12.825億英鎊購倫敦「對講機」。（Getty Images）

「對講機」破倫敦成交記錄

2015年12月，與內房龍頭萬科的子公司成立合資公司，買下瑞安房地產（0272）在上海黃浦區的一幢商廈。以旗下無限極佔合資公司90%股權推算，估算李錦記在交易中或支付近51.3億元人民幣。

2016年5月，集團在廣州白雲新城插旗，以20.1億元人民幣買下當地一幅地皮，並另外撥45億元人民幣作建設辦公大樓之用，由「建築界女皇」扎哈‧哈迪德（Zaha Hadid）擔網設計，預期建築面積高達18萬平方米。

至於最近一次收購，是於2017年7月26日，透過全資附屬無限極物業投資（香港）與Land Securities Group plc和Canary Wharf Group plc在7月26日達成買賣協議，以12.825億英鎊（最新匯價137.8億港元）購入外號「對講機」（The Walkie-Talkie）的商業辦公樓物業，《金融時報》稱這宗交易創下倫敦單棟大樓的交易價格記錄。