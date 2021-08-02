大摩：內地經濟治理重點料轉向平衡增長及持續性

近期中證監嚴厲監管下，中港兩地股市重受打擊。《路透》引述摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強一份報告指出，中國政府正通過監管框架轉變，將治理重點轉向統籌增長，以及可持續性、實現社會公平與安全。政府可能通過降低企業利潤來增加面向勞動力要素的分配，由此帶來的市場影響預計將更持久、更深遠。不過，他補充亦需警惕過度監管風險。



邢自強在報告中表示，目前正處於中國經濟和資本市場歷史上的一個重要時刻，經過多年努力打贏脫貧攻堅戰之後，中國政府將經濟治理重點從注重增長轉向追求平衡增長和可持續性、社會公平、資料安全和自給自足。

他亦稱，中國政府近期對金融科技、科技巨頭、校外培訓、加密貨幣以及碳排放的監管行動，都是本輪監管框架轉變的重要組成部分。他認為，在新治理機制下先進製造業、技術當地語系化，以及可再生能源行業將獲得政策支持。

邢自強又補充，對於過度監管的風險需保持警惕，重點關注科技公司在香港IPO的恢復、員工福利明晰化、平台企業相關其它議題、決策者為防止監管變化溢出效應而給出的更清楚指引等。具體來看，在監管框架轉變之際，資料型科技和平台企業、房地產公司有可能仍將承壓，但半當地語系化、網路安全、面向大眾市場的國產品牌、創新藥物、生物技術和綠色經濟有望獲得支持。

報告預計，當前監管周期對中國股市估值和股票風險溢價（ERP） 的影響，將比以往類似週期更持久、更深遠，因為影響到相當大的市場佔比，尤其是佔MSCI中國指數約40%權重的互聯網板塊。這些受影響行業和股票未來淨利率和營收增長都面臨著極大不確定性。

隨著時間推移，預計MSCI中國指數將逐漸擁有更加平衡的行業配置，互聯網權重降低、工業和IT等行業權重提高。