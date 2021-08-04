永泰售粉嶺住宅地15%股權及股東貸款　予董建華胞弟及唐英年

永泰地產（0369）於6月底以26.16億元，投得位於粉嶺粉錦公路與青山公路—古洞段交界的住宅用地。今日（4日）該公司宣布，將項目15%股權受股東貸款，售予董建成及唐英年等人，作價3.92億元。

永泰指出，交易完成後將持有項目85%股權，又指出今次交易不會產生收益或損失。

公司於公告內指出，該住宅地盤面積4,400平方米，最高總樓面面積可達2.64萬平方米。項目與上水港鐵站距離10分鐘步程，毗鄰粉嶺高爾夫球場。

公司又指出，最終實益擁有人為董建成﹑董立筠﹑董立均及董立新的Sunbeam Star，購入該項目10%權益；至於由唐英年為最終實益擁有人的Su Sih，則購入項目5%。

測量師料日後每呎可賣逾2萬

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次地皮成交價誇張，反映發展商看好該區能夠成為大灣區樞紐，估計項目落成後每呎可賣2.2萬至2.5萬元。

至於萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，是次成交價反映發展商志在必得，對該區豪宅市場後信心十足。他料項目將興建低密度豪宅，亦可能有部份是獨立或排屋。另料項目總投資額約35億至38億元，落成後每呎可賣2.5萬元。

此外，戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦指出，大型、中型及小型發展商均有投標該地皮 ，當中更不乏中資發展商參與，顯示市場對北區樓市未來發展的潛力有信心。他料，項目落成後，以建築面積計，呎價將超過18,000元。