銀色債券2021｜政府﹕銀債最終額300億元　最多獲分發14手

政府公布在政府債券計劃下零售部分第六批銀色債券（即Silver Bond）的認購及配發結果。本輪銀債最終認購額為678.63億元，共接獲25.68萬份有效申請。政府宣布最新一批銀債發行額為300億元，申請人最多可獲分發14手。

根據配售銀行和指定證券經紀所提供的認購資料，截至2021年7月30日下午2時認購期結束為止，政府共收到256,847份有效申請，申請的債券本金總額達67,863,170,000港元。

政府按照2021年6月29日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲14手（每手為1萬元）。為數79,367份認購13手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的177,480份申請（即認購13手以上者），均將先獲發13手債券，並進行抽籤，其中58,282份申請將獲配發多一手債券。

銀色債券將於2021年8月10日發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

陳茂波：銀債獲市民踴躍認購

財政司司長陳茂波指出，很高興看到本批銀色債券獲市民踴躍認購，這顯示發行銀色債券的確能在目前不確定的投資環境下，為市民提供一項安全及回報穩定的投資選擇。新一批銀色債券的合資格認購年齡由65歲降至60歲，除了讓更多市民可以參與認購外，亦有助進一步帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。政府往後會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

債券年期為3年，持有人將會每半年獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會低於保證息率的3.5厘。8月10日正式發行。