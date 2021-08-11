國泰燃油對沖十年首獲勝　助中期虧損收窄　專家料股價升至呢個位

國泰航空（0293）中期虧損收窄逾兩成三至75.65億元，當中最令人驚喜的是不單虧損收窄，連續9年錄得虧損的燃油對沖，今年上半年竟然錄得6.25億元的收益，管理層對賭油價小勝一仗，加上希望下半年每月最多燒10億元，前景改善下，有分析師直言，航空業最壞的時間已經過去，預料國泰股價短期可升至8.8元。



在最新的中期業績當中，國泰半年股東應佔虧損75.65億元，按年收窄23.3％，去年同期虧損98.65億元。每股虧損122.1仙，不派息。

燃油對沖賺6.25億元

一直以來，燃油對沖虧損困擾集團的業績表現，參考過去9年年報，2015年國泰燃油對沖虧損最高達84.74億元，9年間單計燃油對沖共虧損約300億元。錄得如此成績表，亦是股東對管理層不滿的主要原因之一，2017年前行政總裁朱國樑遭撤換，由時任常務總裁何杲頂上。上任向何杲調整對沖策略，令燃油對沖虧損下降。

國泰燃油對沖金額連續9年錄得虧損。

時至今年中期，終於錄得燃油對沖6.25億元的收益，管理層解釋，是耗油量因應飛機飛行時數減少而下降，燃油對沖收益將油價升幅抵銷。

參考2020年年報，由於燃油用量低，導致2021年第一季的預期對沖比例逼近200%，其平均行使價亦高達60美元以上。不過，隨著部分航班恢復，燃油用量提升，對沖比例亦相應下降，預期平均行使價同樣走低，意味被人詬病的燃油對沖或許迎來轉機。

國泰預期燃油對沖比率。（國泰2020年報）

燃油開支佔航空公司支出的一大部份，燃油對沖本質是一項保險工具，目的不為賺錢，而是利用對沖管理油價上漲的風險，從而控制成本，避免油價飆升令成本大幅攀升。

高寶集團證券執行董事李慧芬受訪時指出，國泰是大型航空公司，燃油對沖合約年期都是數年期，由於今年航運次數減少，耗油量因應飛機飛行時數減少而下降，燃油對沖收益將油價升幅抵銷。

國泰新飛機A321neo

負債擴大 冀每月燒錢最多10億元

隨疫情好轉，集團業務有轉機，主席賀以禮指，希望於今年第四季將可載客量最高調整至疫情前水平的30%，並預計下半年貨運業務繼續表現強勁，期望將年內餘下時間的現金消耗降至每月10億元以下，意味一切順利的話，今年下半年國泰預計現金消耗最多僅60億元。

不過翻查業績，集團負債水平進一步擴大。今年上半年非流動負債由去年同期的380億元，擴大至435億元，主要由於上半年通過發行可轉換債券籌集67.4億元，並通過中期票據計劃發行普通債券籌集51億元所致。

惟在港政同意將提供予集團的78億元貸款融資（集團2020年資本重組計劃的一部分）的提取期限延長12個月至2022年6月，加上截至6月底，可動用的無限制用途流動資金結餘為328億元，即使非流動負債擴大，亦暫時不會對短期資金造成壓力。

全年員工開支或按年少兩成

集團於2021年全年實施高級管理層減薪，並推出第3輪特別休假計劃，獲8成員工支持，並在全球各地為廣泛類別的員工實施一系列員工休假、無薪假、自願離職和提前退休計劃。翻查資料，國泰集團及國泰航空由2020年至今裁近兩萬人。

截至今年上半年，國泰集團整體員工人數削至2.31萬人，當中國泰航空更是縮減至1.78萬人，較2019年底的2.7萬，大減接近一萬名員工。而員工開支方面，由2019年底的逾200億元，縮減至去年底的157億元。而今年上半年員工開支僅57.46億元，意味全年員工開支有機會低於過去兩年。

國泰集團及國泰航空由2020年至今裁近兩萬人，當中2020年國泰航空員工人數是包括國泰港龍員工人數。

李慧芬：短期可升至8.8元

業務前景有改善，不過有傳集團的競爭對手，大灣區航空有機會在今年10月首航。市場競爭或進一步提升，不過李慧芬認為，目前國泰航空已取得原有國泰港龍大部分區域航線，而國泰長期都有香港政府支持，短期不會有太大影響。

隨著疫苗接種率上升，於美國上市的航空股均由低位反彈，國泰股價是否都會迎來升浪呢？李慧芬就指，航空業最壞的時間已經過去，但Delta變種病毒為經濟復甦帶來不確定性，預料國泰航空股價短期於8.8元仍有上升阻力。長線而言，待疫情結束，料國泰航空可回升至2019年水平。