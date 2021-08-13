本港次季經濟增長向上修訂至7.6%　料基本通脹率短期內進一步上升

根據政府統計處今日發布的修訂數字，本地生產總值（GDP）繼上一季按年實質上升8%後，在今年第二季顯著增長7.6%，較原先估計的7.5%輕微上調。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在上一季因貨物出口增長異常迅速帶動而強勁增長5.5%後，在第二季微跌0.9%（修訂自預先估計的-1.0%）。

政府指，隨着環球經濟狀況改善和本地疫情減退，香港經濟在今年第二季繼續處於復蘇的軌道，實質本地生產總值在第二季續見7.6%的顯著按年增長。今年上半年合計，實質本地生產總值按年增長7.8%。

除非環球經濟狀況因疫情發展而急劇惡化，否則香港經濟應在2021年餘下時間繼續處於復蘇的道路之上。考慮到上半年實質本地生產總值的強勁表現，以及消費券計劃帶來的支持，2021年實質本地生產總值增長預測由5月時覆檢的3.5%至5.5%，向上修訂至今輪覆檢的5.5%至6.5%。然而，即使經濟增長達到最新預測範圍的上限，2021年全年的實質本地生產總值仍將較2018年的水平低約2%。

通脹展望方面，雖然隨着經濟復蘇和進口價格上升，基本通脹率在短期內或會進一步上升，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體價格壓力應保持大致受控。鑑於情況發展至今大致符合預期，2021年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測在今輪覆檢分別維持在1%及1.6%，與五月時覆檢相同。