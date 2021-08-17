舜宇光學績後先跌後升　公司料全年手機鏡頭出貨量增長最多一成

舜宇光學科技（2382）今早先跌後升，一度升近8%，中午收報230.2元，升6.28%，成交額21.57億元。該行獲多間大行力撐，公司料全年手機鏡頭出貨量目標增長約5%至10%。

舜宇公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為26.88億元（人民幣，下同），按年增加53.7%；收入增加5.1%至198.33億元；毛利為49.46億元，增幅達34.5%，毛利率提高5.4%至24.9%。

集團表示，期內三大主要產品出貨量皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端機型銷量不佳的影響，手機攝像模組的平均銷售單價下降幅度較大，期內光電產品收入微增2.9%至153.08億元。

瑞信發表報告指出，舜宇上半年毛利率按年增5.4%至24.9%，高於市場預期，惟該行預測舜宇短期車載鏡頭受晶片問題所影響，不過料至9月起會逐步改善，相信業續表現會成為短期催化劑，目標價維持273元，維持「跑贏大市」評級。

花旗指舜宇上半年純利優於市場預期，但收入呈放緩。而大和指舜宇業績穩固，顯示公司在行業的領導地位及執行能力，維持為行業首選。

另外，舜宇光學行政總裁孫泱表示，上半年手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組出貨量按年增長約11.1%、82%及34.5%，全年手機鏡頭出貨量增長指引為約5%至10%，車載鏡頭目標增長約30%至35%，手機攝像模組則目標增長20%至25%。