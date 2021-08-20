中美兩大因素環球股市齊走低　港股弱勢難改｜港股部署

環球股市上日呈跌勢，港股恒指下跌2.1%，跌勢是亞洲區股市中第二大(台灣股市更跌近3%)。歐美股市亦向下，當中歐股跌勢創一個月來最急，三大指數1.3%-2.4%。綜合來看，多國股市下跌，主因兩大因素，一來是聯儲局7月議息紀錄，加劇最快本月在全球央行年會透露「縮表」收水的預期，二來是內地中央財經委員會會議，將共同富裕作為一大議題，市場憂對巨企龍頭的監管措施陸續有來，在此主題下，港股勢將持續受壓，每次技術反彈，相信都會是趁機沽貨時機。

聯儲局7月議息紀錄，加劇最快本月在全球央行年會透露「縮表」收水的預期(資料圖片)

市場對龍頭企業的反壟斷監管憂慮之深，從上日股王騰訊業績後的股價表現可見一斑。從營運數據去看，其實騰訊的中期業績「交到功課」，不但大數盈利符合預期，分部業務務之中，金融科技及企業服務業務升幅維持超過40%(按年升44%)，在今年以來的金融科技監管措施接連推出下，表現可謂突出。不過，業績雖好，從昨日騰訊港股表現未能跟隨美股ADR升勢，反而出現了先升後急跌(從日內高位下跌近7%)，低位見419.2元，再刷一年新低。

騰訊出手回購，是2019年10月以來首次 。（中新社）

騰訊時隔近兩年再回購 段永平低吸騰訊阿里

由此可見，投資者對監管風險的憂慮，遠超越對基本面的分析，才是令到股價跌跌不休的主因。面對股價低迷，騰訊管理層終於出手支持股價，集團耗資7696萬元，回購18萬股，是自2019年10月以來首次出手。另外，有「中國巴菲特」之稱的段永平，再度加倉騰訊，昨日段永平在投資平台上貼文表示，「今天買了點騰訊和阿里。」。

除了科網龍頭股之外，另一間內房巨企恒大亦有新消息，就是遭人民銀行及中銀保監會約談。

恒大集團回應表示，將全面落實人民銀行和銀保監會的約談要求(資料圖片)

恒大遭人行和銀保監會約談

人民銀行及中銀保監會公告指，恒大集團作為房地產的龍頭企業，必需落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。又指，恒大需依法披露重大事項的真實信息，不傳播並及時澄清不實信息。

恒大集團回應表示，將全面落實人民銀行和銀保監會的約談要求，以最大決心、最大力度保持公司經營穩定，化解債務風險，絕不傳播並會及時澄清不實的信息。另外，集團又稱，恒大汽車在戰略股東引進過程中曾經與小米集團有過初步交流，並未深入洽談推進。