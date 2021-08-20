中電信AH股表現一天一地　前者首掛曾升逾40%　H股卻挫近6%

中國電信A股（上海﹕601728）今日首掛報捷，臨近午盤強勢拉升，漲超16%，盤中觸發臨時停牌；午後再度快速拉升，盤中一度漲超40%，高見6.52元人民幣。截至發稿，漲幅回落，最新報6.06元人民幣，升33.8%，成交額近166億元人民幣。

H股（0728）最新報2.76元，跌5.8%。

募資總額將達541.59億元 為十年來A股最大IPO

據《央視網》報道，根據中國電信的公告，此次A股的IPO項目引入了「綠鞋機制」，在全額使用了15%的超額配售選擇權後，募資總額將達541.59億元，為近十年來A股最大IPO項目。

8月10日，中國電信披露了戰略配售的結果，共20家戰略投資者，涵蓋大型企業、產業基金、網路公司等。國家集成電路產業投資基金二期、中國國有企業結構調整基金、華為、B站、及多家上市公司均在名單之列。其中，華為獲配2.2億股，大基金二期獲配1.72億股。

3月宣佈擬申請A股發行並在上交所主板上市，4月簽署上交所主板IPO輔導協議並在一個月後完成輔導，7月首發上市申請獲得審核通過，8月完成新股申購併上市，中國電信的回A之路可謂迅速。

電信集團是中國電信的控股股東。截至該《公告書》簽署日，電信集團持有中國電信57377053317股內資股股份，佔本次A股發行前總股本的70.89%。

上半年營收、淨利均大幅增長

此前，中國電信財報顯示，2021年上半年營收2192億元，相較去年同期1938.03億元按年增長11%，上半年淨利潤177.4億元，相較去年同期139.49億元按年增長21%。

財報顯示，今年上半年的2192億元營收中服務收入佔了大頭，實現收入為2035億元，按年增長8.8%。

值得關注的是，上半年，中國電信的移動通信服務收入達到933億元，按年增長6.9%。這一收入增長背後，是龐大的移動用户規模和5G套餐用户等在支撐。財報顯示，上半年，移動用户規模達到3.62億户，5G套餐用户達到1.31億户，移動用户ARPU按年增長2.9%。

中國電信公告稱，此次募集資金，將用於5G產業網路建設項目、雲網融合新型訊息基礎設施項目、科技創新研發項目。

專家：三大運營商齊聚A股

將加強市場化約束激勵機制

中泰證券表示，三大電信運營商「會師」A股將加強市場化約束激勵機制，促使其進一步整合雲網、邊緣、用户、人才等資源，通過引入戰略投資者的方式構建開放生態，助力轉型發展。而從投資策略角度看，以5G為代表的通信行業是今年以來科技股細分領域中累計漲幅較小、估值性價比較高的板塊。因此，在股指回調的背景下，有望得到活躍資金的挖掘。

不少券商也分析，三大運營商齊聚A股，可使A股投資者充分分享電信行業高速穩定成長的市場紅利。同時，借力A股市場，三大運營商對整個通信行業的輻射拉動作用也將更加顯著。