港股刷今年新低　阮子曦：市場恐慌性拋售　何時見底睇實一個指標

恒指再度失守二萬五，創去年11月以來新低，全周累挫逾1540點，跌幅逾5.8%，是去年3月初以來最急。科指更跌至創立以來最低。周五（20日）跌市日成交急增至逾2,000億元，為近一個月來最大成交額。專家指出，市況已經是恐慌性拋售，難以博反彈，只能寄望止跌，何時見底應密切留意成交額能否回落。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指出，市場要錢唔要貨。(資料圖片)

阮子曦直言：投資者要錢唔要貨

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，周五的跌勢已經屬恐慌性拋售，原因有兩個，第一是跌市下成交急增，創出近一個月來最大成交，「反映出市場要錢唔要貨，投資信心近乎冇曬。」

第二是行業股份跌幅遠超大市指數，恒生指數雖然跌近500點，跌幅1.8%，不過在近期連日跌市下，跌幅稱不上最嚴重；但是留意到不少行業的龍頭股跌幅遠超大市。舉例三間醫療平台龍頭股阿里健康、京東健康及平安好醫生跌幅達到13%至14%。

對於大市跌浪會否持續，阮子曦認為不能樂觀，主要原因是內地的監管政策接二連三推出，而且紅線模糊，投資者不能量度具體影響。

市場監督管理總局與酒企負責人展開座談會，要求做好白酒市場監管工作。（視覺中國）

汽車數據、互聯網平台及白酒三大行業 一日內齊遇監管

單計周五一日，內地已經對汽車數據平台、白酒行業及互聯網平台三大行業有新監管動作。

第一、汽車數據平台方面，國家互聯網信息辦公室、發改委等五部門，出台新規要求減少對汽車數據的無序收集和違規濫用。

第二、白酒行業方面，國家市場監督管理總局價監競爭局發佈的《關於召開白酒市場秩序監管座談會的通知》指出，做好白酒市場監管工作，並於周五與酒企負責人展開座談會。

專家指若有意低位儲貨，可承受短期波動大的話，可選擇本地地產股及消費股。(資料圖片)

第三、互聯網平台方面，人大常委通過《中華人民共和國個人信息保護法》，令科網股及醫療平台股沽壓沉重。法規訂明，未來處理個人資訊應具有明確、合理的目的，並應與處理目的有直接關聯，採取對個人權益影響最小的方式。

分析認為，上述三方面的監管行動之中，以個人信息保護法，對互聯網企業的影響最大，憂壓抑平台企業運用大數據的空間。

政策市宜轉吼本地股

阮子曦指出，監管重壓下，「現時難而寄望大市出現明顯反彈，能夠止跌已經很好」。並認為可留意大市的成交額作為指標，若大市成交額能回落，投資者並非要錢唔要貨，才可以說市況回穩，現時支持位看24000點。

投資策略上，受到政策重拳打壓的科技股固然不應低吸，目前應「忍一忍手」。若果真的有意低位儲貨，可承受短期波動大的話，可選擇本地地產股及消費股，至少不會受到內地監管政策風險影響。