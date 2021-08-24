ATMXJ翻生助科指飆7%　黃國英：科技股投機非投資　買就蝕章

有「港版納指」之稱的恒生科技指數，在最近兩個交易日表現令人眼前一亮，累積升幅達一成。科指出現如此突出表現，與騰訊控股（0700）等三大重磅股逐步復勇有關。雖然科技股接連傳出捷報，不過市場人士卻指出，現階段投資者抱持相當投機態，更明言建議投資者「換馬」至創科實業（0669）。



科技上周五創歷史新低

去年7月27日推出的科指，投資者既愛且痛心。愛，因為指數推出後，讓投資者可以擁有更多將資金泊入科技股機會，享受科技股節節上升的成果，科指在今年2月時更高見10945點。自此科指從高位回落，在上周五更創下面世後新低5895點，即約半年時間，科指從高位累跌46.1%，又豈不會讓投資者感到恨意﹑不感到痛心？

科指低迷，與內地從今年4月起掀起一場反壟斷風潮有關，包括阿里巴巴（9988）等多間大型科網公司，因涉及反壟斷問題而遭到內地監管當局重處罰。加上近期內地提出要加強數據安全，以及以往科網享受的低稅率優惠政策力度或逐步減低，均不利科技股表現。

由於阿里及騰訊（0700）等科技股，在恒生指數佔比日益提高，大市與科指之間可謂「一勞俱榮 一損俱損」的共生關係。科技股由寵兒變成棄兒，恒指自然受波及，並於上周五低見24581點，為近10個月以來低位，與今年2月時高位相比，累計跌幅達逾2成，墮進技術性熊市。

不過經過連日跌勢，以及騰訊連續3日回購後，投資者信心漸見回升，科指更乘勢科技股反彈之勢，短短兩日累積一成升幅，收市報6446點。

8月24日科指升幅前五位成份股。

科企動作多多

此次科指反彈並非無因，適逢業績表現及回購為相關股份提供動力。京東集團（9618）昨日（23日）公佈次季業績，歸屬於普通股股東淨利潤為7.943億元人民幣，按年大減95.2%；non-GAAP經調整淨利潤46億元人民幣，按年跌22%。不過，截至次季，年度活躍用户帳户5.319億，按年增長27.4%。股價績後回勇，科指中升幅最為強勁，飆一成半。

騰訊控股連續三個交易日回購股票，累計回購近2.8億元，股價亦同步上演三連升，累計升幅12%，收市報472元，揚8.81%，成交額227億元。

美團將於8月30日公布次季業績，公司預計次季收入為421億元人民幣，按年升70%股價今抽升，收市揚13.51%，報221.8元，成交額94.48億元。

小米集團（1810）將於明日（25日）公佈中期業績，漲3.7%，報25.25元，兩日累計反彈幅度近8%。據《彭博》一致預期，小米次季營收預測為841.44億元合2幣，按年增長57.2%；調整後淨利潤預測為54.24億元人民幣，按年增長60.8%。

騰訊控股連續三個交易日回購股票，累計回購近2.8億元，股價亦同步上演三連升。（資料圖片）

中國股市或能擺脫監管陰霾

有機構認為中國股市或能擺脫監管陰霾，全球最大的指數提供商MSCI表示，中國股市每隔3至4年便會出現一場監管風波，市場會因此震盪，但之後能夠擺脫監管整頓帶來的擔憂，並再創新高。

MSCI指出，世界上每個新興市場都面臨著監管，印度和墨西哥的市場有時亦會因為政府的行動而被認為不具備可投資性。對於中國監管機構的行動，需要對過去十年的情況進行縱向對比，亦需要橫向對比，看看世界上的其他市場。

豐盛金融資產管理董事黃國英指出，有關科企的監管涉及重要的數據安全問題，現時買入科技股只是投機心態。（張浩維攝）

黃國英：創科實業更有「睇頭」

雖然MSCI認為中國股市或能擺脫監管陰霾，但分析師就指，有關科企的監管涉及重要的數據安全問題，或難「過關」，豐盛金融資產管理董事黃國英表示，港股短線超賣情況嚴重，回穩反彈屬正常，惟有關科企的監管涉及重要的數據安全問題，數據猶如科企「命門」，商業模式受限，企業增長不再有想象空間。

黃國英續稱，另一邊廂美股強勁，更顯港股疲弱，現時科技股「得個炒字」，屬短線投機而非價值投資，料股價會再有升浪，但難現從前風光，買入科技股就會「蝕章」。反而更看好創科實業（0669），上市20逾年，股價翻近100倍，亦是行業領先者，雖然現價偏貴，但對比科技股，長線而言更有「睇頭」。