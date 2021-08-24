阿里巴巴9連跌終反彈　三大專家授操作錦囊　郭Sir︰可小注購入

受累負面消息不絕，例如強監管政策、阿里雲被指數據洩漏、杭州市委書記周江勇落馬等，阿里巴巴（9988）一度連跌9天，今天終止血，全年上升近一成，收報166.5元。



觀乎以往數據，阿里巴巴由2月25日的234.4元開始形成下行軌道，中間雖然有反彈，可是仍然未能重返年初高位，呈一浪低於一浪格局。專家認為阿里巴巴前期跌幅太大，今次只是技術性調整，建議持有股票的投資者可以先按兵不動。



郭思治：即使盈喜 增速仍會放慢

阿里巴巴早前一度跌至上市以來151.2元的低位，年初至今累積跌幅達28.42%。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，今天的反彈，仍未能夠斷定阿里巴巴完全脫險。「因為圍繞阿里的負面消息仍然較多，股價由跌穿200元再直落150元水平，跌幅非常迅速。未來要視乎不明朗因素是否告一段落，不然股價上升只是低位的整固，不見得是利好信號。」

他認為以現時來說，阿里巴巴的估值是很吸引，「但問題是阿里巴巴在風眼之中，政府對新經濟股的監管越來越嚴謹，因此投資者除了要留意股價走勢，亦應留意政策對集團未來發展和盈利方面的影響，例如稅務是否由10%提升至25%，未來即使盈喜，增速仍然會放慢。」

郭思治認為未來即使盈喜，增速仍然會放慢。

郭Sir透露現時亦持有阿里巴巴，未來亦會增持，但要視乎政策和大市情況。他指高位有貨者現時「捱住先」，只能靜觀其變。對於未入市投資者，他表示不宜心急，可以先小注購入，再慢慢部署，尤其是股市現時仍然在低位盤旋，成交金額仍然是很稀疏，因此不建議投資者「瞓身」。「我認為150多元是可入手的，跌穿151元就應該止蝕。」

溫傑︰揀科指ETF 較安全

早前不斷爆出大量對阿里巴巴股價不利的負面消息，例如二選一、浙江省高級官員落馬、證監事件等等，導致其在輿論壓力底下走勢相當弱，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為大市今天只是短期反彈，暫時不看好其股。

他又不認為市場會在短期內完全消化監管法規所帶來的不確定性，建議偏好科技股的投資者選擇科指ETF去捕捉整個板塊會較為安全。

溫傑不認為市場會在短期內完全消化監管法規所帶來的不確定性。

對於未有貨的投資者，溫傑並不建議在現價增持，而高位入市的投資者亦已錯過最佳沽貨時機，只能按兵不動。加上散戶可能會因為這次的反彈而沽貨，升勢不算強勁。「新監管下未來發展不明確，未能有一個合理估值的判斷，另外不少機構投資者亦減持阿里巴巴，因此未來股價走勢偏向有波幅，冇升幅。」

伍禮賢：中長線投資價值仍看好

光大新鴻基證券策略師伍禮賢對阿里巴巴中長線投資價值看好，但同樣不建議投資者作短線操作，他表示明天或會出現整固情況。

伍禮賢指出科技股板塊包括阿里巴巴，是存在中長線投資價值，惟相比其他大型新經濟股，其反彈力度未必很大，建議持有股票的投資者可以繼續持有。「因為科技股板塊的價值現時是中低軸區間位置，未來會上望200元以上水平。」

伍禮賢指科技股板塊包括阿里巴巴，存在中長線投資價值。

至於中美關係風險對於阿里巴巴的股價影響方面，伍禮賢認為目前美國對中概股的大部份政策是資本性的，例如限制外國投資者購買中國股票，這些均沒有對企業的營運方面帶來實質性影響。以華為為例，美國政策影響到其供應鍊，直接導致其業務能力下降。因此縱觀美國政策，對於阿里巴巴的實質影響並不算大，因此投資者暫時不用過分擔心。