小米放棄「MI」品牌改用「xiaomi」　網友戲稱200萬Logo白做了

小米在8月10日舉行新品發布會，正式發布小米MIX 4手機。值得注意的是，小米MIX 4已經採用了全新的「xiaomi」品牌Logo，而沒有使用在過去10年裏一直是其常用商標「MI」。



綜合媒體8月25日報道，小米公司現在已經確認，其未來發布的產品將全部使用「xiaomi」品牌Logo，不再使用「MI」品牌Logo。

據悉，從小米9系列手機開始，小米手機上已經開始使用「xiaomi」品牌Logo。

除了智能手機，「xiaomi」也適用於其他產品類別，如平板電腦、可穿戴設備和筆記本電腦。

小米棄用的「MI」Logo是在2021年3月30日由小米創辦人、董事長兼CEO雷軍在春季新品發布會上宣佈啟用的全新Logo。

小米新舊logo對比（小米官網）

據介紹，小米公司全新MILOGO由設計師原研哉提出設計理念，花費了小米200萬元人民幣。小米此前表示，在「Alive」設計理念之下，具備「超橢圓」數學之美的小米新LOGO，不再侷限於畫面的一角，彷彿有了生命。小米全新MILOGO已上線小米公司園區和小米之家等門店。

對於小米公司剛使用了半年就宣佈棄用，有網友戲稱，200萬元的Logo是白做了。

數據顯示，2021年6月，全球銷售的智能手機中有17.1%來自小米，比5月份增加了26%。與此相反，三星（Samsung）的市場份額從通常的20%下滑至15.7%。蘋果（Apple）的市場份額雖然遠高於往年的夏季月份，但也只有14.3%。