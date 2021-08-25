港交所﹕有券商匯報期指夜市出現交易確認問題　正了解事件

港交所衍生工具交易系統，疑出現問題，有證商券指出，有客戶於期指夜時交易時段下達國指期貨，當中包括小型國指期貨交易指令送出後，卻未能完成交易。

其後港交所於《Twitter》指出﹕「我們知悉個別市場參與者報告在收市後交易時段中的專用交易確認出現了個別情況。我們正了解事件。收市後交易時段的所有其他交易不受影響。」

我們知悉個別市場參與者報告在收市後交易時段中的專用交易確認出現了個別情況。我們正了解事件。收市後交易時段的所有其他交易不受影響。 — HKEX 香港交易所 (@HKEXGroup) August 25, 2021

立法會金融服務界議員張華峰表示，香港作為國際金融中心，有關情況不應發生；又認為港交所有責任確保期指夜市交易暢順的系統，不應該交易出現阻滯情況。

去年11月曾發生數據顯示問題

近年港交所的期貨交易系，不時出現問題。去年11月，港交所指出，恒生中國企業指數期貨及期權，小型恒生中國企業指數期貨及期權的市場統計數據在香港交易所網站及部分數據供應商上顯示有誤。

當時港交所指出，對事件正在進行調查，並確認其發布的所有有關產品訂單及交易關鍵數據均準確無誤，不受影響。受影響的市場統計數據包括開市價、最高價、最低價及交易量。香港交易所旗下所有市場維持正常交易及運作，會適時提供最新情況。

港交所當日表示恒生中國企業指數期貨及期權、小型恒生中國企業指數期貨及期權的市場系統狀況（BI41）或出現顯示錯誤。市場維持正常交易及運作。

港交所指出參與者可參考正確顯示的種類狀況（type level）及類別狀況（class level） 轉變（BI41） 。

2019年曾發生連接系統出現問題 期指及期權停止交易

2019年9月5日，期指及期權交易受到香港交易所連接系統出現問題影響，交易大減。港交所宣布在今午下午2時起，停止期指及期權交易，翌日才恢復正常。

去年港交所就事件發表報告，指出指出當日上午9時27分左右，多名交易所參與者與HKATS電子交易系統之間連線出現中斷，情況於上午交易時段持續惡化。其後發現，連接問題源於軟件供應商提供的對盤引擎出現邏輯問題，並引致斷線。斷線令大部分期貨及期權交易所參與者的系統都不能如常運作，而軟件供應商指受影響的對盤引擎沒有反應，無法即時解決問題。港交所當時決定，於當日下午2時起，暫停期貨及期權市場的午市及收市後交易時段買賣。衍生產品市場於次日恢復交易。

報告解釋，事故起因涉及雙邊報價組合盤（MO37組合盤）。軟件邏輯出現問題後，造成部分經由MO37組合盤生成的買賣盤，被輸入買賣盤紀錄兩次，而其中一個對盤引擎無法回應。由於對盤引擎停止回應，買賣盤相繼進入輪候狀態，最後導致連接閘道無法連線。惟港交所並沒有透露供應商名稱。