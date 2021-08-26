全球央行年會前市場料先行觀望　小米績優預期｜港股部署

港股終止兩連升，上日於10天線附近爭持。隔晚美股再破頂，標指、納指創新高，不過升幅不大，似是高位整固格局。投資者值得注意的，是全球矚目的全球央行年會將於本港時間周五起正式拉開序幕，因此市場觀望氣氛濃厚。本港業績期踏入尾聲，藍籌股小米最新公布季績優預期，可看高一線。

全球央行年會周五展開，美聯儲主席鮑威爾將就經濟前景發表線上演講。（新華社）

過去五日 美十年債息拾級而上

本次全球央行年會會議的主題是「不平衡經濟下的宏觀經濟政策」，美聯儲主席鮑威爾將就經濟前景發表線上演講，市場屏息以待他會否透露聯儲縮減買債計劃。

對於美聯儲貨幣政策，投行高盛預期，鮑威爾將於講話中，承認6月和7月強勁的就業增長，以及Delta變種病毒帶來的下行風險。不過認為，鮑威爾將謹慎地避免市場鎖定對Taper時間的預期，以為將來可能出現的變化留下餘地。

高盛認為，通過承認勞動市場自7月FOMC會議以來已經取得進展，能夠有助於保持市場對於9月份美聯儲可能發出Taper預警，並於11月正式宣布縮減購債規模的預期。

雖然美股仍在破頂升勢，不過美債已經開始反映聯儲有機會提早收水的預期，過去五日，由1.25升到1.35厘。投資者不應看輕美聯儲落實收水，對美股及美債的影響。

中國恒大盈警，料加劇售產套現壓力。(Getty Images)

小米季績優預期 毛利率改善

本港業績期踏入尾聲，藍籌股小米最新公布業績勝預期，次季純利大增83.8％至82.68億元人民幣(下同），收入和經調整淨利潤均創單季歷史新高，收入按年升64％至877.89億元，經調整利潤按年升87.4％至63.22億元，勝市場預期。上季全球智能手機市場份額首次超越蘋果，晉身全球第二，市佔率達16.7％。

值得關注的是，整體毛利率17.3%，按年升2.9個百分點，延續之前的擴張勢頭。

造車方面亦有進展，集團宣布斥資7737萬美元，收購自動駕駛技術公司深動科技(Deepmotion)。小米集團總裁王翔稱，收購深動科技可以縮短自動駕駛的上市時間。

中國恒大盈警 加劇售產套現壓力

另外，中國恒大(3333)發盈警，預期上半年淨利潤為90億元人民幣(下同)至105億元，較去年同期下降為29%至39%。雖然集團的債務問題，已經是市場早已經知悉之事，不過，今次盈警提到，利潤主要構成為房地產開發業務虧損約為40億元，仍會令市場意外。相信在主業地產業務的虧損下，恒大出售資產的壓力進一步增加。