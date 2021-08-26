美銀示警美股堪憂　一風險指標助確認見頂｜財經評論

美股經歷小幅調整後迅速破頂，從來投資者加大槓桿可作為支撐美股向上的佐證，不過，現時融資餘額（margin debt）並非在歷史新高，令市場有所擔憂美股回調的風險。



標普500指數在7月上升2.3%，但是美國銀行發現，融資餘額已經由最高位減少，這可能是美股即將走弱的信號。 美銀指出，投資者最近一直在降低槓桿，減低風險敞口。據美國金融監管局（FINRA）公布數據，融資餘額由6月份創紀錄的8,820億美元下降到7月份的8,440億美元，下跌4.3%。雖然融資餘額見頂後回落不一定是與標普500指數的高位同時出現，但對股市傾向利淡。

確認標普融資餘額見頂後，歷次回調美股均跌逾8%（資料來源：美銀）

確認融資餘額見頂後 歷次美股跌逾8%

美銀技術研究策略師Stephen Suttmeier指出，數據顯示，自1928年以來，融資餘額確認達到頂峰後，標普500指數有71%的機率下跌，平均為負7.8%，中間值（median）為負10.7%。 他指出，如果6月確認是融資餘額周期頂點，那將與總統周期最疲弱階段的初期相吻合。這可能會在更大的長期牛市中，提供一個健康的調整期，尤其是經歷完自1930年以來標普快速飆升後的走勢。

從12個月變動比率看，融資餘額增長超過60%屬熊市訊號，而標普在1個月至2年內難以再走高。標普融資餘額12個月變動比率今年3月增至71.6%，7月已跌至37.6%，當升至超過60%時，參考自1930年至現時數據，出現10次明顯回調，平均幅度為負3.8%，中間值回調達11.3%。

另外，就在FINRA融資餘額的12個月標準分數（z-score）去年8月及12月觸及超買的逾+2水平後回落。此情況同樣出現在2018年5月、2011年4月、2007年7月、2000年3月融資餘額見頂後，標普並在2018年尾、2011年年中至尾、2007年尾至2009年頭、以及2000年初至2002年中後期時段同樣地出現深度調整。

FINRA的融資餘數據額超買後，難以在高位維持。（資料來源：美銀）

霍華馬克斯：復甦剛開始 美股已很高

橡樹資本（Oaktree Capital Management）的聯席董事長霍華馬克斯表示，如今每一個市場都已經顯露出泡沫。「美股已經偏高，標普升到4400點，是去年3月份2200點的一倍。物價很高，房地產也回溫。部分產業表現強勁，例如基礎設施、房地產、配送中心等，但我們卻處於一個史上最低報酬的情況。」他又指，復甦才剛剛開始，股市卻已經很高了，這很不尋常。

同時，電影《沽注一擲（The Big Short）》原型、知名投資者Michael Burry也曾表示，美股現在正處在「歷史上最大的泡沫當中」。

美國聯儲局主席鮑威爾於本周五（27日）在傑克森霍爾（Jackson Hole）年度央行會議發言。普徠仕首席美國經濟學家Alan Levensonyp認為，與7月28日聯儲局記者會及當日聯邦公開市場委員會會議記錄相比，是次鮑威爾的發言將不會令市場感到意外。

他認為，聯儲局會為9月22日的議息會議將作出「提前通知」，並於11月3日正式宣布自12月起縮減資產購買規模，前提是勞動力市場復甦持續符合聯儲局的預期。而鮑威爾的發言或為9月22日的「提前通知」作鋪墊，但預計不會作出任何具體承諾，其發言或會涵蓋評估勞動力市場的變化至今為止是否已達到「實質性進一步進展」的標準，以及討論相關決策的風險管理考量因素。