中銀成首家發行HONIA計價港元存款證銀行　金額為2.2億元

中國銀行（2388）今天成功發行全球首筆以港元隔夜平均指數（ HONIA）計價的港元存款證，成為第一家發行HONIA計價 券類產品銀行。 發行額為2.2億元，期限3個月。

中銀香港總經理兼投資主管陳少平表示，隨着各主要貨幣之替代參考利率（ARR）產品逐漸普及， 中銀香港 持續推動替代參考利率在 本 港市場的運用。 HONIA是香港銀行同業拆息（HIBOR）的備用參考利率，發行HONIA計價存款證 將為投資者帶來更多投資選擇，推動 HONIA成為市場的新計價基準。 本 行未來會繼續努力推動利率基準改革，研發更多以 ARR定價的產品，滿足 投資者 對 ARR產品的需求，為本港利率基準 過渡 作出積極貢獻。

中銀香港於去年7月參與了首筆中央結算的HONIA利率掉期合約， 而在10月亦完成首筆 CNH定息兌港元HONIA交叉貨幣掉期。