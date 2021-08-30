中銀香港﹕冀全年貸款增幅可跑贏同業　全年派息率維持40至60%

環球低息環執持續，對銀行等金融機構帶來營運理力。在今年上半年，包括中銀（2388）在內的多間銀行淨息差皆受壓。該行賬面及調整後淨息差分別為1.08厘及1.1厘，較去年底分別收窄5及6個基點。財務總監隋洋指出不論是與去年上半年或與去年底相比，該行淨息差均出現收窄，這與息口走勢下降有關，又指出在今年7﹑8月，本港一個月銀行同業拆息利率為0.08厘及0.07厘，

不過她認為息率再向下空間有限。該行會致力調整資產負債結構，包括增加生息資產，特別是增加高收益資產如人民幣資產等，並且會壓縮定期存款，及加大活期存款。

至於未來美元利率走勢，隋洋明言目前市場人士仍未能就是明年或是2023年加息作共識，惟該行已就下一輪加息周期作準備。該行副董事長兼總裁孫煜補充，期望貸款增長幅度可以跑贏同業，及達到全年貸款增長處於中﹑高單位數這目標。

上半年中銀貸款增長6.1%，較行業平均水平4.4%高於1.7個百分點。

冀全年派息率介乎40至60%

在談及資產水平時，風險總監蔣昕指出，截至今年6月底，不良貸款率為0.32%，縱使較去年底提高5個基點，可是仍低於行業平均水平。被問及為何同業在上半年業績內已有撥備回撥，可是該行卻要加大撥備時，她指出既與疫情反覆，對個別行業及客戶帶來影響，同時亦預期 政府因舒緩疫情影響而推出的措施即將退，因而作出準備。惟她相信該行資產質素可以維持較行業為佳水平，並預期待疫苗接種進一步普及，及經濟持續復蘇，可以進一步減輕預期減值損失帶來的影響。

在剛公布的中期業績，中銀仍維持其0.447元中期股息金額，隋洋指出，上半年派息率為37%，預料全年派息率會繼續維持在一貫的40至60%，最終派息情況會考慮資本充足水平較穩健等情況。

此外該行指出一向視員工為重要資產，在過去兩年的困難時期亦無裁員，整體而言該行員工流失率與以往相若，並且已對個別員工調整薪酬，同時有意增聘財富管理及資訊科技相關人手。