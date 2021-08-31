恒大「賣仔」解流動性問題　出售單位抵扣欠款　兼批負面報道累事

近期屨次傳出面臨資金壓力的恒大系，系內4間公司已分別在昨日（30日）及今日（31日）公布中期業績。除卻上半年業務表現外，市場人士對公司如何看待未來發展空間，及調撥資產以應對資金匹配情況，更為重視。作為恒大系旗艦的中國恒大（3333），業績報告內披露了為解決集團流動性問題，透過出售資產以套現及抵扣部份供應商欠款。同時正為恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）尋求買家，又指市場流傳的負面報道對集團有不利影響。



已出售多項資產

為改善現階段現金流情況、應對流動性問題，恒大採取了以下措施：積極解決向供貨商和承包商付款，例如向供貨商及承包商出售物業單位以抵扣部份欠款，總金額約251.7億元。

另外，恒大出售相關權益資產：按每股3.2港元之價格出售恒騰網絡（0136）合共11%股份給兩個買方，總代價約為32.5億港元；扣除集團同時向恒騰網絡集團提供的股東貸款後，可自有關銷售回收現金淨額約11.8億港元（折合約9.794億人民幣）。

集團又按每股6元之價格出售盛京銀行1.9%股份，總代價為10億元；出售深圳市高新投集團有限公司7.08%股權，總代價約為10.4億元；出售恒大冰泉集團有限公司49%股權，總代價約為20億元；及出售5個地產項目股權及非核心資產，總代價約為92.7億元。

恒大為減輕目前所面臨的流動性問題，將繼續積極接觸潛在投資者，商討出售恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）的部分股份。（資料圖片）

為恒大汽車及恒大物業尋買家

恒大為減輕目前所面臨的流動性問題，將繼續積極接觸潛在投資者，商討出售恒大汽車及恒大物業的部分股份，同時將採取以下措施，主要包括：調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、 爭取借款續貸和展期、出售股權和資產（包括但不限於投資物業、酒店及其他物業）及引入 投資者增加集團及附屬公司的股本，爭取進一步改善流動性、舒緩資金壓力和削減債務。

假如恒大未能如期執行上述措施、維持現有融資及╱或取得必需的新增融資，其流動性 問題或會進一步惡化，可能導致貸款違約及出現對公司造成重大不利影響的訴訟。

恒大集團創辦人許家印。（羅君豪攝）

集團批負面報道累事

另外，集團指出，留意到市場流傳一些相關的負面報道，有關報道對集團的流動性造成一定的不利影響。鑒於上述對集團流動性的不利影響，在房地產開發業務中，造成延遲支付供貨商和工程款情況，導致集團部分相關項目停工。

集團又指，目前在政府的協調支持下，正在積極與供應商及建築承包商洽談爭取該等項目復工，但假如有關項目未能復工，可能存在對項目減值及影響集團流動性的風險。