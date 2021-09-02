多位知名基金經理加倉港股　新經濟股為焦點

內地日前披露完畢的公募基金半年報顯示，多位知名基金經理管理的投資組合逆市增持港股。多家公募近期也紛紛出手佈局主投港股的基金，還通過自購旗下港股基金增強市場信心。

《證券時報》9月2日報道，基金投資人士預計，港股市場或會出現結構性行情，建議重點關注半年報超預期的板塊及個股。

多位知名基金經理加倉港股

公募基金半年報披露的「隱形重倉股」顯示，多位明星基金經理逢低加倉了港股，不少基金經理增持力度較大，港股持倉比重大幅提升。

截至二季度末，趙楓管理的睿遠均衡價值共計持有106隻股票，隱形重倉股中包括部分港股標的。其中，位列第13大重倉股的思摩爾國際（6969）的持股市值佔基金淨值比例超過3%，達到3.11%；騰訊控股（0700）、敏華控股（1999）分列睿遠均衡價值的第16、17大重倉股，持股數較去年末均有所上升，持股市值佔基金資產淨值比例分別為2.21%、1.95%。

在張坤管理的易方達優質企業基金的持倉中，佔淨比超過1%的陣營出現「新面孔」——海吉亞醫療，持股市值佔基金淨值比例為2.39%。易方達藍籌精選是張坤在管基金中規模最大的，截至6月末的規模為989.89億元，持倉個股92隻。對比此前的定期報告，該基金上半年末對海吉亞醫療（6078）和京東健康（9618）的持股數量較2020年末有所增加。值得一提的是，海吉亞醫療同樣也是傅鵬博的隱形重倉股，二季度股價上漲了80.94%。

易方達基金旗下另外一位基金經理馮波管理的基金半年報顯示，港股持倉比重大幅增加，增持了安踏體育（2020）、李寧（2331）、中芯國際（0981）等。

截至二季度末，秦毅管理的泓德睿澤共計持有114隻股票，持有藥明生物的市值佔基金淨值比例超過3%，位列第14大重倉股。與去年年底相比，秦毅還進一步加倉了華潤啤酒（0291）、金蝶國際（0268），新進港股醫藥股信達生物452萬股。

公募積極佈局港股基金

儘管港股短期面臨諸多不確定性，公募佈局港股基金的熱情依然高漲，多隻主投港股市場的基金相繼發行。

Wind數據顯示，截至9月1日，下半年以來已有16隻主投港股的相關基金進入發行，其中，指數基金有9隻，包括天弘恒生滬深港創新藥精選50ETF等；主動權益基金合計7隻，如廣發恒生科技等。按照公告披露的發行計劃，接下來還有華夏恒生中國內地企業高股息率ETF等多隻基金陸續發行。

與此同時，嘉實、光證資管等基金管理人拿出真金白銀自購旗下港股基金。例如，嘉實港股網路產業核心資產在發行期間，嘉實基金認購3,000萬元人民幣，公司高管、投研部門負責人、基金經理均參與認購。另外，光證資管出資1,000萬元人民幣申購旗下產品光大陽光香港精選。此外，對於幾隻港股主題發起式基金，相關公司運用自有資金認購1,000萬元人民幣。

多位公募人士認為，港股整體應該處於偏底部區域，長期看有一定的配置價值。嘉實基金認為， 近一年恒生指數走勢如過山車，指數本身的投資邏輯並沒有改變，指數基本面仍然向好。從估值層面來看，經歷過這波較大的回調，恒生科技指數的市盈率市銷率都有所下降，市銷率已達到指數上市以來新低，估值壓力有所緩解。

諾德基金研究員張昳泓表示，港股從2月份以來走勢一直較為低迷，從恒生指數來看市淨率接近破淨狀態。過去20年，恒指破淨只出現過4次，分別是2015年股災、2016年A股熔斷、2019年修例風波以及2020年新冠疫情，破淨後一般持續時間都未超過半年。預計下半年港股可能有結構性行情，建議重點關注半年報超預期的板塊及個股。