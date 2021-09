索羅斯月內兩撰文　批中國毀下金蛋的鵝　學者︰似被割韭菜發牢騷

中國年內連接出手加強監管內地企業,觸發市場恐慌,不少中概股急挫,投資者損手而回。有「金融大鱷」之稱的索羅斯亦罕有一個月內兩度撰文,指責北京當局摧毀「下金蛋的鵝」,又認為國家主席習近平不懂市場發展。



文章一出,惹起廣泛關注,但有學者認為,正正因為外資不了解中國,才有這樣的解讀,眼下「共同富裕」已成國策,監管措施目的是要令中國人民走向這個目標。



中國於今年內連接出手加強內地企業監管,針對不同行業推出調控措施,例如通過《反壟斷》政策監管科技業;「三條紅線」、「限購令」及「限價令」等調控內房債務水平及樓價;實施「雙減」,減輕學生作業負擔和校外培訓負擔,以規範校外培訓行為。

連接「出招」引發市場恐慌,多隻相關中概股急挫,恒生科技指數成「重災區」,一度跌穿6,000點,挫至5,769點的歷史新低。散戶一片哀怨,連帶金融大鱷亦「中伏」。翻查監管文件,資深投資者索羅斯(George Soros)旗下基金,於年初對沖基金Archegos爆倉期間,低撈百度(BIDU)、唯品會(VIPS)等中概股。惟受第二季監管消息拖累,唯品會再重挫逾三成,騰訊音樂及Discovery跌逾兩成,百度亦挫逾6%。索羅斯旗下基金據報上季尾全數沽出中概股。

在監管風暴下,恒生科技指數曾跌穿6,000點,挫至5,769點的歷史新低。(資料圖片)

「北京正在摧毀下金蛋的鵝」

過去一直是中國「大好友」的索羅斯,2010年時曾在一個私人宴會上稱,中國現在在國際舞台上擁有更多的權力,政府運作優於美國。不過今次因政策問題令他「撈貨」失敗,最終損手離場,似乎令他立場有所改變。

索羅斯於八月內,先後在《華爾街日報》及《金融時報》撰文,批評北京行動。索羅斯於《華爾街日報》中表示,當前領導人正發起一場運動,威脅摧毀「下金蛋的鵝」,作為前領導人鄧小平當年改革開放時「大膽改革的受益者」,習近平正「消除鄧小平對中國發展的影響」,其目的是要鞏固權力。

金融大鱷索羅斯:北京正摧毀下金蛋的鵝 消除鄧小平對中國的影響

到了本周一﹙8月30日﹚,索羅斯又在《金融時報》撰文,措辭更加嚴厲,認為習近平不了解市場如何運作,雖然當局不斷安撫外國投資者,即使市況有反彈,但似乎是一個「騙局」(that is a deception),又認為習近平將所有中國企業視為一黨制國家的工具,正建立一個毛澤東時期的「升級版」(He is putting in place an updated version of Mao Zedong’s party),但沒有一個投資者對如此的中國有投資經驗,因為當年中國並未建立股票市場。

索羅斯認為,國家望席習近平不了解市場如何運作。(資料圖片)

「連登契媽」清倉中概股

索羅斯的評論,似乎是道出部分外國投資者的心聲,的確不少外資都在差不多時間大幅減持中概股,如有「連登契媽」之稱的Cathie Wood按受《彭博》訪問時稱,已清倉中概股,相關股份市盈率及估值結構正下降,很可能不會短期內恢復,甚至還會有下行空間;不過她亦指出,投資時不會將中概股排除。

《彭博》最新亦報道,澳洲最大的投資管理公司之一麥哲倫金融集團﹙Magellan Financial Group﹚旗下的一隻股票基金,因應中國對科技股掀起的監管整頓風暴,於8月初賣出騰訊﹙0700﹚,改為建倉亞馬遜。

Archegos爆倉期間低撈 索羅斯旗下基金據報大手沽出Viacom等美股

Cathie Wood:中概股短期或持續低迷 但不會對其拒之門外

當局對中概股的行動,早前也引起美國證券交易委員會(SEC)的注意,該會主席Gary Gensler發聲明指中資公司以VIE架構赴美上市,投資者等同購入空殼公司,因此要求中資股列明監管風險等多項披露。亦有人持不同意見,橋水基金(Bridgewater)創始人Ray Dalio則表示,中國最近一系列監管措施,被部分西方投資者誤解為「反資本主義」,這些誤解將讓後者錯失中國的機會。

莊太量接受《香港01》訪問時則認為,外資需了解中國市場,特別是「共同富裕」這國策。﹙資料圖片﹚

莊太量:外資要了解中國

外資看不透中國政策取態,中大經濟學系副教授莊太量接受《香港01》訪問時則明言,外資需了解中國市場,「依家轉咗調,係西方國家不明白,因為西方自己(自由)發展。」

以「共同富裕」為例,莊太量明言中央政府已將此定為國策,是下一個階段重點工作,「上一個階段是先讓一部分人富起來,容許壟斷,容許某啲公司賺大錢,但(依家)發展方向定咗調,一定會將發展過度嘅公司規管。」他續稱,內地亦明白經濟不可再靠出口推動經濟,要與美國一樣用消費帶動,消費主導的大前題是「共同富裕」,「唔可以單靠北京、上海去推動經濟,一定要發展比較窮的地方,等佢哋都有能力消費。」

「共同富裕」是當局下一階段重點

莊太量指出,內地不是以市場主導,當局政策是要建立一個「理想社會」,規管教育行業,主要是減少學習成本,以配合人口發展政策;科企則涉及國家安全,過去大型企業通過壟斷發展,再「走出去」的歷史任務「已經完成」,現在是可能要企業「拆細」,又或慢慢培育其他企業,「 騰訊、阿里﹙9988﹚應該會繼續係大企業,但未必可以壟斷盈利,要重新計估值。」

他強調,「國家而家定咗調,外國人要明白, (中央)會好堅持做呢樣嘢。」但當中亦不是沒有發展機會,可考慮投資二、三線,甚至四線城市,又或者二、三線企業,「依家唔係無發展,是分配問題,主要滅貧、再分配。」

莊太量認為索羅斯撰文似乎是因為被「割韭菜」而發牢騷。(資料圖片)

料發表文章僅「發牢騷」

翻查資料,其實索羅斯早在2019年已經開始「放負」,他在達沃斯世界經濟論壇上,呼籲美國要制裁華為和中興等中國高科技公司,形容它們對世界構成「不能接受的安全風險」。

以他的個人經歷去看,他曾大手沽空英鎊、港元及日元等,獲利數以十億美元計,因此有「金融大鱷」之稱。今次借監管措施發聲,難度是希望再食一次「大茶飯」?莊太量認為機會不大,因為中國市場不同其他地方,「冇咩機制沽空,亦有國家隊係度,最多只可以唱淡,唔洗擔心。」更笑言索羅斯似乎只是因為被「割韭菜」而發牢騷。