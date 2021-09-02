索羅斯月內兩撰文　批中國毀下金蛋的鵝　學者︰似被割韭菜發牢騷

中國年內連接出手加強監管內地企業，觸發市場恐慌，不少中概股急挫，投資者損手而回。有「金融大鱷」之稱的索羅斯亦罕有一個月內兩度撰文，指責北京當局摧毀「下金蛋的鵝」，又認為國家主席習近平不懂市場發展。



文章一出，惹起廣泛關注，但有學者認為，正正因為外資不了解中國，才有這樣的解讀，眼下「共同富裕」已成國策，監管措施目的是要令中國人民走向這個目標。



中國於今年內連接出手加強內地企業監管，針對不同行業推出調控措施，例如通過《反壟斷》政策監管科技業；「三條紅線」、「限購令」及「限價令」等調控內房債務水平及樓價；實施「雙減」，減輕學生作業負擔和校外培訓負擔，以規範校外培訓行為。

連接「出招」引發市場恐慌，多隻相關中概股急挫，恒生科技指數成「重災區」，一度跌穿6,000點，挫至5,769點的歷史新低。散戶一片哀怨，連帶金融大鱷亦「中伏」。翻查監管文件，資深投資者索羅斯（George Soros）旗下基金，於年初對沖基金Archegos爆倉期間，低撈百度（BIDU）、唯品會（VIPS）等中概股。惟受第二季監管消息拖累，唯品會再重挫逾三成，騰訊音樂及Discovery跌逾兩成，百度亦挫逾6％。索羅斯旗下基金據報上季尾全數沽出中概股。

在監管風暴下，恒生科技指數曾跌穿6,000點，挫至5,769點的歷史新低。（資料圖片）

「北京正在摧毀下金蛋的鵝」

過去一直是中國「大好友」的索羅斯，2010年時曾在一個私人宴會上稱，中國現在在國際舞台上擁有更多的權力，政府運作優於美國。不過今次因政策問題令他「撈貨」失敗，最終損手離場，似乎令他立場有所改變。

索羅斯於八月內，先後在《華爾街日報》及《金融時報》撰文，批評北京行動。索羅斯於《華爾街日報》中表示，當前領導人正發起一場運動，威脅摧毀「下金蛋的鵝」，作為前領導人鄧小平當年改革開放時「大膽改革的受益者」，習近平正「消除鄧小平對中國發展的影響」，其目的是要鞏固權力。

金融大鱷索羅斯：北京正摧毀下金蛋的鵝 消除鄧小平對中國的影響

到了本周一﹙8月30日﹚，索羅斯又在《金融時報》撰文，措辭更加嚴厲，認為習近平不了解市場如何運作，雖然當局不斷安撫外國投資者，即使市況有反彈，但似乎是一個「騙局」（that is a deception），又認為習近平將所有中國企業視為一黨制國家的工具，正建立一個毛澤東時期的「升級版」（He is putting in place an updated version of Mao Zedong’s party），但沒有一個投資者對如此的中國有投資經驗，因為當年中國並未建立股票市場。

索羅斯認為，國家望席習近平不了解市場如何運作。（資料圖片）

「連登契媽」清倉中概股

索羅斯的評論，似乎是道出部分外國投資者的心聲，的確不少外資都在差不多時間大幅減持中概股，如有「連登契媽」之稱的Cathie Wood按受《彭博》訪問時稱，已清倉中概股，相關股份市盈率及估值結構正下降，很可能不會短期內恢復，甚至還會有下行空間；不過她亦指出，投資時不會將中概股排除。

《彭博》最新亦報道，澳洲最大的投資管理公司之一麥哲倫金融集團﹙Magellan Financial Group﹚旗下的一隻股票基金，因應中國對科技股掀起的監管整頓風暴，於8月初賣出騰訊﹙0700﹚，改為建倉亞馬遜。

Archegos爆倉期間低撈 索羅斯旗下基金據報大手沽出Viacom等美股

Cathie Wood：中概股短期或持續低迷 但不會對其拒之門外

當局對中概股的行動，早前也引起美國證券交易委員會（SEC）的注意，該會主席Gary Gensler發聲明指中資公司以VIE架構赴美上市，投資者等同購入空殼公司，因此要求中資股列明監管風險等多項披露。亦有人持不同意見，橋水基金（Bridgewater）創始人Ray Dalio則表示，中國最近一系列監管措施，被部分西方投資者誤解為「反資本主義」，這些誤解將讓後者錯失中國的機會。

莊太量接受《香港01》訪問時則認為，外資需了解中國市場，特別是「共同富裕」這國策。﹙資料圖片﹚

莊太量：外資要了解中國

外資看不透中國政策取態，中大經濟學系副教授莊太量接受《香港01》訪問時則明言，外資需了解中國市場，「依家轉咗調，係西方國家不明白，因為西方自己（自由）發展。」

以「共同富裕」為例，莊太量明言中央政府已將此定為國策，是下一個階段重點工作，「上一個階段是先讓一部分人富起來，容許壟斷，容許某啲公司賺大錢，但（依家）發展方向定咗調，一定會將發展過度嘅公司規管。」他續稱，內地亦明白經濟不可再靠出口推動經濟，要與美國一樣用消費帶動，消費主導的大前題是「共同富裕」，「唔可以單靠北京、上海去推動經濟，一定要發展比較窮的地方，等佢哋都有能力消費。」

「共同富裕」是當局下一階段重點

莊太量指出，內地不是以市場主導，當局政策是要建立一個「理想社會」，規管教育行業，主要是減少學習成本，以配合人口發展政策；科企則涉及國家安全，過去大型企業通過壟斷發展，再「走出去」的歷史任務「已經完成」，現在是可能要企業「拆細」，又或慢慢培育其他企業，「 騰訊、阿里﹙9988﹚應該會繼續係大企業，但未必可以壟斷盈利，要重新計估值。」

他強調，「國家而家定咗調，外國人要明白， （中央）會好堅持做呢樣嘢。」但當中亦不是沒有發展機會，可考慮投資二、三線，甚至四線城市，又或者二、三線企業，「依家唔係無發展，是分配問題，主要滅貧、再分配。」

莊太量認為索羅斯撰文似乎是因為被「割韭菜」而發牢騷。（資料圖片）

料發表文章僅「發牢騷」

翻查資料，其實索羅斯早在2019年已經開始「放負」，他在達沃斯世界經濟論壇上，呼籲美國要制裁華為和中興等中國高科技公司，形容它們對世界構成「不能接受的安全風險」。

以他的個人經歷去看，他曾大手沽空英鎊、港元及日元等，獲利數以十億美元計，因此有「金融大鱷」之稱。今次借監管措施發聲，難度是希望再食一次「大茶飯」？莊太量認為機會不大，因為中國市場不同其他地方，「冇咩機制沽空，亦有國家隊係度，最多只可以唱淡，唔洗擔心。」更笑言索羅斯似乎只是因為被「割韭菜」而發牢騷。