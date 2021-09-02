中國恒大美元債多數已較面值打三折　債務憂慮持續發酵

揹負沉重負債壓力的中國恒大集團美元債周三（9月1日）加速滑落，個別債日跌幅超20%。目前恒大多數美元債較面值已打三折，債務憂慮持續發酵。



《路透》周四（2日）報道，恒大美元債1日早盤走勢還屬平穩，午後開始震盪走低，17時後跌幅加劇，觸及日低後雖略反彈，但力度仍偏弱；周四早盤恒大美元債多數變動尚不大。

2022年10月24日到期的恒大美元債（票面利率11.5%）每1美元最新買價在30美元，周三上午在35美分附近。2022年4月11日到期的恒大美元債（票面利率9.5%）每1美元最新買價在34.631美分，昨日上午還在43.5美元左右，單日跌幅逾20%。

中國恒大於周二（31日）發布中期業績，上半年淨利按年大升1.2倍，主要受出售包括恆騰網絡在內的附屬公司股權收益帶動；但期內交樓面積減少及減價促銷拖低銷售均價，毛利率由去年同期的25%幾近削半至12.9%；並指集團存在借款違約及正常業務過程以外的訴訟風險。

中期業績公告並稱，有關對集團的負面報導對流動性造成一定不利影響，在集團房地產開發業務中，造成延遲支付供貨商和工程款情況，導致部分相關項目停工。目前在政府的協調支持下，集團正在積極與供應商及建築承包商洽談爭取該等項目復工。

人行、銀保監會相關部門8月中旬約談恒大高管，要求其必須努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。恒大回應指將以最大決心、最大力度保持經營穩定，化解債務風險。

恒大集團周三舉行「保交樓」軍令狀簽署大會，八位副總裁率八大保交樓專項工作組等簽署「保交樓」軍令狀。