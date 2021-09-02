中銀香港舵手︰鼓勵年輕人親到大灣區了解　迎廣闊發展機遇

中銀香港﹙2388﹚副董事長兼總裁孫煜出席一個有關「一帶一路」的論壇，他指出基礎設施建設絕對是「一帶一路」的成功關鍵，因為基建與經濟發展存在緊密關係。當前「一帶一路」項目的基礎設施投資需求巨大，為商業銀行提供業務機遇。

他明言，香港商業銀行可以擔當項目融資顧問和解決方案提供者，集合相關領域的智慧，包括政策性銀行、保險公司、律師事務所、顧問公司等，共同搭建一個金融服務生態圈，運用市場化的機制，為該等項目提供系統性、多元化及創新的解決方案，為合適的項目提供融資支持。

RCEP為區內建立更好營商環境

就一帶一路、RCEP、大灣區的相互關係，孫煜認為，RCEP涵蓋亞太地區15個成員國，佔全球經濟體量﹙GDP﹚三分之一，而RCEP 作為一種區域經濟協定，可提供並完善「一帶一路」倡議中該區域內的貿易規則和合作機制，為區內建立更好的營商環境。

至於推動粵港澳大灣區建設，孫煜稱，區內各城市經濟互補性強，有助打造高水準開放平台，亦可構築對接「一帶一路」的重要支撐區。香港具備「一國兩制」、地理位置、營商環境、人才、金融市場等方面的獨特優勢，能在區域經濟發展進程中發揮聯繫、對接等重要作用。

大灣區建設 關鍵是人才

孫煜續稱，大灣區要建設成為具有國際競爭力的創新發展區域，關鍵要素是人才，他鼓勵青年人需對新事物抱有好奇心，親身到大灣區了解及認識區域實際的情況，加強自身的能力，以迎接大灣區廣闊的發展機遇。

為抓緊「一帶一路」的機遇，孫煜指出，中銀香港在2014年啓動區域發展戰略，推動由城市銀行向區域性銀行的轉型，至今已持續完善了東盟區域的機構佈局。該行未來的發展戰略也是聚焦在香港、大灣區和東南亞這三個區域市場，緊抓世界經濟重心逐步向亞洲區轉移的歷史機遇，發揮香港國際金融中心優勢，努力建設成為區域內一流的現代銀行集團。