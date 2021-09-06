恒大籌錢還債迫在眉睫　《彭博》：一旦破產　恐成中國版雷曼兄弟

轉眼間，今年已過去三分之二的光景，中國恒大（3333）又要準備還錢了。

據《彭博》報道，恒大集團可能要準備籌集資金，去償還明年將到期的74億美元（折合約575億港元）債券。又指，集團有息負債約5,720億元（人民幣，下同），約2,400億元債務將於1年內到期，而中國銀行業對恒大集團的債務問題深感壓力，若恒大集團宣布破產，逾150家放貸銀行將受波及，恐成為中國版「雷曼兄弟」。



575億元債券即將到期

轉眼間，今年已過去三分之二的光景，據《彭博》報道，恒大集團可能要準備籌集資金，去償還明年將到期的74億美元（折合約575億港元）債券。

報道指，恒大美元債券上周暴跌至紀錄低點，而其中期業績顯示集團現金和現金等價物銳減至6年低點，中國最大的信用評級機構9月2日下調其主體信用等級時表示，若未來一定時期內資產、股權出售，及借款續貸、展期等事項進展不及預期，恒大流動性壓力或將進一步加大。

而《彭博》早前報道指，恒大集團遭最少兩家最大的非銀債權人要求其立即償還部分貸款，可能進一步擠壓中國恒大可用於償付債權的資金。

報道又指，雖然中國監管機構已經敦促這家公司解決債務危機問題，但迄今政府對於是否會提供財務支持仍保持沈默。據彭博匯編的數據，以下是中國恒大及其子公司發行的將於2022年到期的離岸和境內債券清單；第二張清單顯示的是恒大在岸債券，附有債券持有人擁有要求恒大明年提前還款的權利。

據彭博匯編的數據，以上是恒大及其子公司發行的將於2022年到期的離岸和境內債券清單；第二張清單顯示的是恒大在岸債券，附有債券持有人擁有要求恒大明年提前還款的權利。

恐成中國版「雷曼兄弟」

恒大早前公佈的中期業績顯示，截至今年6月底，集團流動負債為15,727.59億元，負債總額為19,665.34億元。非流動資產4,249.82億元，流動資產19,525.93億元。如此一看，恒大是「資可抵債」，但《彭博》指，集團有息負債約5,720億元，約2,400億元債務將於1年內到期，迹象顯示，中國銀行業對恒大集團的債務問題深感壓力。

據國際清算銀行（BIS）的資料，截至2020年底，中國非金融企業發行的債券規模相當於中國GDP的161%，較20國集團的平均102%高很多，並且高於新興經濟體的平均值119%。華府智庫彼得森國際經濟研究所研究員黃天磊指，中國經濟長期存在非金融企業債務過度的問題，非金融企業債務過度或對更廣泛金融體系的穩定構成威脅。

《彭博》分析師指，若恒大集團宣布破產，逾150家放貸銀行將受波及，恐成為中國版「雷曼兄弟」。