恒大供應商三棵樹﹕恒大以樓抵債　另持對方5.6億人幣應收票據

面臨財政壓力的中國恒大（3333），近期屢遭看淡前景，穆迪最新便將恒大長期企業家族評級評級降至「Ca」，反映其流動性及違約風險增加，而高盛亦發表報告，將恒大投資評級由「中性」下調至「沽售」，目標價由15.6元大降八成至3元。

生意夥伴﹑於上海掛牌的三棵樹（上海﹕603737），更在報告中，披露了恒大出具的票據發生逾期，其後已兌付的金額中，有相當部份是透過以樓抵債。

更在公告披露了雙方自2018年到今年6月底止的生意往來情況。原來截至今年8月底，三棵樹持有由恒大及恒大旗下出具的商業承兌匯票發生逾期金額3.36億元（人民幣‧下同），當中尚未兌付金額為1.02億元，已兌付金額為2.34億元；又指出其中已兌金額中，恒大以銀行轉賬付款1,521萬元，餘下2.19億元則以樓代債。有關物業地點分布武漢﹑鄂州及深圳等地，將於2022至2024年交付。

三棵樹為內地塗料龍頭，而擁有房地產﹑礦泉水以致足球隊的恒大，為其多年生意夥伴，雙方之間有不少生意往來，如三棵樹向恒大買入糧油﹑農產品，以及向恒大淘寶足球隊採購廣告宣傳服務，甚至在恒大作為大股東盛京銀行（2066），三棵樹亦開設了銀行賬戶，存款金額達2億元。

恒大則是三棵樹第一大客戶，從2018至2020年，恒大分別向三棵樹購入塗料金額達到2.54億元﹑4.48億元﹑3.89億元，佔整體銷售比重7.09%﹑7.5%及4.75%。在今年上半年則為三棵樹帶來1.63億元銷售額，佔比為3.49%，銷售佔比已見下降。三棵樹於由保薦機構發出的《關於對三棵樹塗料股份有限公司舉報有信有關問題進行核查的函的核查報告》中指出，考慮到目前恒大資金狀況，對恒大未來銷售規模可能進一步下降，又指出隨著內地加強對房地產調控，對公司業績產生一定影響。

三棵樹在報告中亦指出，截至今年8月底，來自恒大的應收賬金額為5.62億元，當中3.33億元為應收票據，2.28億元為應收賬款。若逾期票據較長時間內未能獲兌付，可能促使公司產生壞賬損失的風險，影響盈利情況。

受多方壞消息拖累，恒大今日再瀉7.8%，報3.57元。