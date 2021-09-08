北水加快流入恒指初步看26800　銀保監言論有利市場信心|港股部署

恒指兩連升，上日反覆向好，高位見26,458點，成功達到初步目標位26,400點。在近期A股強勢下，上證指數正逐步挑戰2月時年內高位，恒指有望跟隨向好，下一步留意7月底下跌裂口的底部，約為26800點水平。

北水連續第二日流入港股

恒指昨日高開40餘點後，雖曾倒跌，但很快回升，逼近26400點收市。現時技術指標皆向好，RSI（相對強弱指數）重上50，不過美中不足的是，成交方面，上日成交額跌至1,448.3億元，是連結第二日不足1,500億元。目前可留意，北水的資金動向。受到A股投資氣氛向好帶動，北水連續第二日流入港股，上日有40.67億元，較周一的20.97億元，高出約一倍。

國務院副總理劉鶴強調支持民營經濟發展的方針政策沒有變。（Reuters）

A股近期強勢，港股跟隨反彈，相信和內地政府高層及監管機構官員接連發聲，穩定市場信心有關。繼本周國務院副總理劉鶴出席中國國際數字經濟博覽會致辭中，強調支持民營經濟發展的方針政策沒有變等之後，上日中銀保監指出，目前，網絡平台企業正積極對照法律法規和監管要求，深入自查並制定整改方案，有序落實整改。

銀保監又指，網絡平台企業在完善公司治理、防範資本無序擴張、合規審慎開展互聯網存貸款業務、推動小貸和消費金融公司合規展業、規範發展互聯網保險業務、加強消費者權益保護等方面已取得一定進展和成效。

銀保監言論強化投資者觀點，認為內地在規範互聯網平台的監管方向逐步塵埃落定，市場亦開始聚焦科網平台在新監管下如何再覓盈利動力。(資料圖片)

市場關注騰訊微信變現能力

言論強化投資者觀點，認為內地在規範互聯網平台的監管方向逐步塵埃落定，市場亦開始聚焦科網平台在新監管下如何再覓盈利動力。例如科技龍頭股騰訊（0700），近期就加強將微信變現，以及往外國遊戲業務及企業軟件業務發展。市傳騰訊計劃推出個人微信雲存儲付費服務，並可能採用按年付費的模式，考慮到微信現有的12.5億月活躍用戶量，投資者關注集團如何發揮微信變現潛力。騰訊股價近日明顯回升，不但重上500元關位，而且創逾一個月高。下一步可看百天線水平，約為550元。