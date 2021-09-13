港女性較男性長壽　退休儲備卻少10%　內地卻是女性儲備較豐厚？

隨著醫學倡明，人類的壽命有遞增的趨勢。根據香港政府統計處的《香港人口推算2020至2069》報告，港人平均預期壽命每年遞增。報告預測，至2034年，香港女性出生時的平均預期壽命更將突破90歲。

該報告顯示，女性的平均預期壽命一直比男性高，在2019年男性的出生時平均預期壽命為 82.2歲，而女性則為88.1歲 ，女性比男性長壽近6年。因此，女性的退休儲備亦應該相對增加。

不過，根據富達國際《全球女性投資理財報告》顯示，香港女性的退休儲備卻比男性少約 10%，而世界上各地的女性亦面對相同的情況。調查發現，女性的主要儲蓄障礙是，因為她們缺乏足夠資金用作退休儲蓄、不了解儲蓄方法，或無暇了解儲蓄的重要性。各地人們越趨長壽，退休前儲蓄足夠資金固然重要。但學習投資理財，了解不論在退休前或後的投資選擇亦同樣重要 。

根據世界銀行 2019 年預期壽命數據及台灣內政部 2019 年預期壽命數據，女性預期壽命高於男性預期壽命的年期（富達提供）

面對長壽年代，我們應如何為未來退休規劃？富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕指出，退休是一個長遠的人生目標，計劃未來20至30年後的生活並非易事，可考慮將每10年定為一個階段，並針對每個階段制定目標。

她建議可從以下四大原則進行規劃：

一、從25歲起，每年至少儲蓄20%的稅前收入，但不包括10%的強積金供款，作退休用途。

二、30歲時應以當時每年收入的2倍為儲蓄目標；40歲時增至5倍；50歲時增至8倍；60 歲時增至11倍；務求於65歲時達到年薪12倍目標 。

三、退休後根據通脹進行調整，每年從儲蓄提取不超過4.1%的退休資金。

四、每月把入息的1%額外投入退休儲蓄計劃，例如：特別自願性供款SVC及可扣稅自願性款TVC等，由小額儲蓄開始，透過複息效應日積月累達至可觀回報 。