譚仔國際上市　三哥、譚仔較勁　靠Ian花姐與「七師傅」分勝負？

譚仔米線將登陸港股！「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚的母企譚仔國際已通過上市聆訊，據悉集資規模約1億美元（約7.8億港元），獨家保薦人為國泰君安。

值得注意的是，「三哥」收入近三年首超「譚仔」，日後雙品牌如何較勁，或許還要看這場社交媒體之戰！



去年「三哥」收入首超譚仔

譚仔及三哥品牌擁有超過24年歷史，合共經營156間餐廳，包括79間譚仔餐廳及77間三哥餐廳，其中150間位於香港，3間及3間分別位於中國內地深圳及新加坡。據更新後的招股書顯示，截至今年3月底止年度，年度溢利2.88億元，按年增50.8%。收益17.95億元，按年增6.1%，其中「三哥」品牌收入近三年來首次超「譚仔」，「三哥」品牌收入為9.04億，「譚仔」為8.9億元。

全年顧客3,073.4萬人次。整體每間餐廳每日平均收入3.7萬元，日均顧客640人，平均消費58.4元。「三哥」餐廳日均顧客641人，「譚仔」餐廳日均顧客638人，而顧客平均消費分別為58元及58.8元。另外，整體外賣自取及到戶收入大增9成至8.9億元，堂食的收入則下跌。

「三哥」品牌收入近三年來首次超「譚仔」。（譚仔國際招股書截圖）

雙品牌策略營銷 爭取更高市場份額

「譚仔」及「三哥」雖然同為譚仔國際旗下，各自都有支持者，但為何集團不將「譚仔」、「三哥」合二為一？譚仔國際便解話指，譚仔及三哥各自有其忠實的「擁躉」，由湯底、食材、調味料、品牌形象、餐廳佈置以至顧客服務等因素，「擁躉」會偏好兩者中的其中一個。因此，譚仔國際認為相比與合併品牌或終止任何一個品牌，維持兩個品牌有助取得更高市場份額。

多品牌策略（Multi-Brand Strategy）是市場行銷中品牌策略的一種，因針對不同消費者進行市場區隔，能塑造不同品牌形象，讓不同偏好之消費者得以選擇，滿足不同消費者之需求，有效爭取更多空間，以提升整體品牌知名度與該產品之市場佔有率。

「譚仔姐姐」成軟實力

譚仔國際除了利用雙品牌策略營銷，文化營銷亦是其能成功的主要原因，例如「譚仔姐姐」。「譚仔姐姐」通常講帶有濃厚鄉音的廣東話，網民還將其稱為「譚仔話」，甚至笑言若在「譚仔」或「三哥」聽不到「譚仔話」會懷疑進了假的餐廳。

「譚仔姐姐」走紅，其實令人感到意外，因為近年來中港文化矛盾不斷，而「譚仔姐姐」多數是新移民。不過「譚仔姐姐」明知自己說的廣東話不好，但亦竭盡全力表達，充分反映了她們對香港本土文化的尊重。譚仔國際通過文化行銷，為產品添加各種文化元素，與消費者產生心理產生共鳴，從而去影響及引導消費者。

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兩個品牌避免互相蠶食

但對一般食客而言，兩間「譚仔」的出品及都非常相似，管理層似乎意識到，倘若各品牌間無法嚴格區分市場，容易對自家品牌發生排擠效應，增加管理難度。因此集團表示，不會在同一個購物商場或某一地區內同時開設「譚仔」及「三哥」，除非有足夠的人流數據表示該地客流量足夠大，可支持另一間餐廳。

同時開設新餐廳的提議均須經董事會及選址委員會批准，共同監控「譚仔」及「三哥」餐廳的整體擴張事宜，以避免任一品牌或兩個品牌出現過份冒進的擴張。

招股書顯示，於最後可行日期，150間香港餐廳中，概無餐廳位於相同的購物商場，惟當中24間餐廳與其所在地區內「譚仔」及「三哥」兩個品牌旗下餐廳距離僅約5分鐘路程。

Ian花姐「撼贏」七師傅

另外，宣傳策略方面，兩個品牌亦有分別。譚仔國際以網絡視頻打造品牌故事，以最新的廣告去分析，「譚仔」及「三哥」均有用「譚仔姐姐」作招徠，不過「三哥」不惜工本請到超級人氣組合Mirror 成員Ian（陳卓賢）和其經理人「花姐」（黃慧君），伙拍YouTube頻道「小薯茄」人氣成員阿冰，拍攝微電影式廣告《記憶嘅味道 一直喺度》，大賣甜蜜溫馨。

至於「譚仔」就用「七師傅」七仙羽飾演的「譚仔姐姐」，幽默搞笑之餘，將「譚仔話」原汁原味地呈現。

一家「Sell 溫情」，另一家「Sell 幽默」，反應似乎不錯，招股書顯示，網上視頻通常均獲廣泛傳播，視頻的平均觀看次數超過80萬人次，其中觀看次數最多的視頻有超過600萬人次觀看，日後雙品牌如何較勁，或許還要看這場社交媒體之戰！