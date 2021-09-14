數碼港與大灣區商學院簽訂合作備忘錄　支援初創往區內創業

數碼港今日與大灣區商學院簽訂合作備忘錄，進一步擴展大灣區策略夥伴網絡。截至今年7月，近70家數碼港社群企業已經拓展業務到大灣區城市，比去年同期增加超過一倍，並於區内合共設立逾80間辦公室。數碼港期望，是次合作可以為社群初創、企業及年青創業者提供更全面豐富的培訓及資訊，以支援大灣區創業及業務拓展。

簽署儀式於大灣區商學院成立典禮進行。在數碼港主席林家禮、大灣區商學院校董會主席廖榕就、大灣區商學院校董會副主席廖伊曼及一眾嘉賓見證下，數碼港首席公眾使命官陳思源與大灣區商學院校長陳志輝教簽訂合作備忘錄，落實數碼港與大灣區商學院的合作，包括：

1.雙方共同設立「初創人先導計劃」，向年青創業者提供培訓、資訊及網絡支援，為於大灣區創業做好準備；

2.大灣區商學院為數碼港社群初創舉辦有關大灣區發展的講座、研討會及考察訪問，並安排學院的學術及業界專家為初創企業提供指導、輔導及諮詢，以增進對大灣區的了解，為拓展業務奠基鋪路；

3.數碼港與大灣區商學院協作進行有關商業分析、數碼轉型及初創成功的關鍵因素等研究，並與社會大眾分享研究結果，推動各界以創新科技引領進步；

4.大灣區商學院將於校内平台分享數碼港初創的成功例子，啓發新一代創業創新。