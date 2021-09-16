港產獨角獸Prenetics：與鄭志剛旗下SPAC合併料年底完成

本地基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited公布，與新世界（0017）行政總裁鄭志剛創辦、私人持有兼於美國掛牌的特殊目收購公司（SPAC）Artisan Acquisition Corp. (「ARTAU」) ，已簽訂協議進行合併。交易預計於2021年第四季度或2022年第一季度完成。

而是次交易對Prenetics的企業估值為12.5億美元，合併股權價值約為17億美元。是香港首家在任何公開市場上市的獨角獸企業。

Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武表示，希望今次的成功，可以鼓勵創業家，令他們明白香港都可以做到一間全球化的公司。

籌得近4.6億美元 用於擴張業務

是次交易，所得現金款項為4.59億美元，當中包括來自 Aspex、太盟投資集團、力寶集團、龍石資本和施源資本等的1.2億美元PIPE資金和遠期購買協議，並將從 Artisan Acquisition Corp的信托賬戶獲得3.39億美元現金。

該公司指所得款式除了帶動Prenetics增長外，亦會用於在美國、歐洲、中東和非洲，和東南亞地區的業務擴張。

楊聖武：在美上市較易向投資者說明業務

被問及，為何會選擇美國上市，楊聖武指，在美國上市可方便收購當地公司，有表示已經留意美國具備快速測試技術的公司。同時，由於美國有相似業務的上市公司，所以相對向投資者解釋公司業務的時候會較在香港更快及更易明白。

Artisan行政總裁鄭彥斌指，選擇與Prenetics 合作在美國納斯達克上市，除了因為Prenetics在盈利上擁有高速增長外，更是因為雙方在醫療理念上方向一致，認為要為大眾提供更平、更快的醫療體驗，從而達到醫療去中央化的理念。