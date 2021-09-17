恒大償債現轉機？　與世聯行達成2.46億元抵房解決方案

世聯行昨晚發公告，近期因恒大集團資金周轉困難，公司一直與恒大集團保持聯繫，協商解決公司應收款項問題。截至公告日，公司與恒大集團已就應收款項中約2.46億元（人民幣，下同）達成抵房解決方案，尚有應收款項餘額9.99億元。不排除通過財產保全、法律訴訟等途徑維護公司及廣大投資者合法權益。

Wind數據顯示，世聯行9月16日股價大幅下挫，截至收盤，公司收報4.47元/股，收盤跌幅為9.7%。

為恒大提供新房代理銷售服務

《中國證券報》報道，世聯行公告顯示，公司與恒大集團存在業務往來，公司為恒大集團提供新房代理銷售服務，收取相應的佣金。近期，因恒大集團資金周轉困難，公司一直與恒大集團保持聯繫，協商解決公司應收款項問題。截至2021年8月31日，公司與恒大集團之間應收票據餘額為5.51億元，應收賬款餘額為6.94億元。

另外，2017年5月12日，公司為保持與恒大集團的業務戰略合作，與上海華信資本投資有限公司（簡稱「華信資本」）簽訂了《蘇州工業園區睿燦投資企業（有限合夥）合夥協議》，以自有資金向蘇州工業園區睿燦投資企業（有限合夥）投資1億元，參與恒大集團增資。截至目前，公司已累計收到投資分紅款3538.53萬元。

除以上事項外，公司與恒大集團無任何其他往來。目前公司經營一切正常，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

世聯行半年報顯示，截至2021年6月底，公司應收賬款合計15.76億元，佔總資產比例為14.25%。2020年9月22日，集團以8家子公司的應收賬款作為抵押，與中國建設銀行股份有限公司深圳市分行簽訂《人民幣額度借款合同》，額度有限期為2020年09月22日至2021年11月19日，截至2021年6月30日，登記抵押的應收賬款金額為2.96億元。

公司在半年報中稱，上半年，公司全面發展「大交易+大資管」，實現營業收入28.91億元，按年增長3.21%；歸屬於母公司的淨利潤為 7101萬元 ，按年增長195.28%。大交易上半年繼續保持增長，實現營業收入21.54億元，按年增長12.34%。大交易業務主要包括代理銷售業務、網路+業務和金融業務。受市場環境和結算周期等影響，代理銷售業務實現業務收入11.13億元，按年下降10.65%。

恒大集團：全力以赴復工復產 保交樓

中國恒大9月14日公告，集團的兩家子公司未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔保義務，相關金額約為9.34億元。公司正在積極與發行人和投資人進行協商以期達成一致同意的還款安排。此外，出售公司位於香港的辦公大樓未按預期時間完成。公司正積極接觸潛在買家，商討出售此辦公大樓（即位於香港灣仔告士打道38號的中國恒大中心）。截至本公告之日，集團尚未與投資者或買家簽訂任何有約束力的協議，不能保證能夠簽訂出售協議。

中國恒大稱，集團正積極接觸多家潛在投資者，商討出售中國恒大新能源汽車集團有限公司（00708.HK）及恒大物業集團有限公司（06666.HK）部分股份，同時也考慮為公司及其他附屬公司引入新投資者。集團將繼續推進中期業績公告披露的措施，緩解流動性問題，包括但不限於：調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產（ 包括但不限於投資物業、酒店及其他物業 ）及引入投資者增加本集團及附屬公司股本。公司將密切關注上述措施的進展，適時向市場公布有關重大進展。

公告顯示，中國恒大2021年6月 、7月及8月的物業合約銷售金額分別為716.3億元，437.8億元，380.8億元，呈下降趨勢。9月通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，公司預期9月銷售持續大幅下降，導致銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

恒大集團9月13日在官網披露，網絡上近日出現的有關恒大破產重組的言論完全失實，公司目前確實遇到了前所未有的困難，但公司堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產，保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客户的合法權益。