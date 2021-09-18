恒指全周瀉近千三點　三周累積升幅「一鋪清袋」｜巨子股評

內地經濟「死火」，加上內房龍頭恒大債務問題，兩大原因拖累中港股市過去連續三周的升浪劃上句號，港股跌勢比內地股市更傷，恒指失守二萬五，跌至去年11月以來新低。



內地經濟「死火」，加上內房龍頭恒大債務問題，兩大原因拖累恒指一周挫近半成，將過去三周的升幅全數奉還。（Getty Images）

周五成交急升 主因富時季檢

恒指本周連跌四日，僅得周五回升，雖然周五能以全日高位收市，不過二萬五大關無力收復。值得留心的是，周五成交高達1,938億元，是今個月以來最高，不過投資者不應見成交轉活躍而單純解讀為市場購買力增加，因為當日收市前是指數公司富時中國季檢調整倉位，逾600億元成交是在盤後競價時段所錄得的。

總結全周跌勢，恒指累計挫1,285點，跌幅4.9%，收市報24920點，將過去三周的累計升幅，全數奉還。恒生科指跌幅則為4.39%或296點，罕有地跌幅較恒指為少。

港股創年內低 全因兩因素

港股跌市可以歸結為兩大主因，一來是內地重磅經濟數據，連續兩個月遜預期；二來是恒大的債務問題惡化，再爆出恒大財務有高達400億元的理財產品未能兌付，並觸發大批投資者聚集恆大總部門前抗議。

內地重磅經濟數據遜預期，連續兩個月觸發恒指挫至年內新低。（新華社）

跌勢最急之日 正是內地經濟數據遜預期之時

首先，恒指全周跌幅最急之日是周三，亦即是內地公布三頭馬車（分別是零售消費、工業增加值及固定投資數據）數據全遜預期之時。恒指當日收市挫469點，跌幅達1.8%。

三項重磅經濟數據當中，最令市場失望的是零售銷售數據。受新冠疫情影響，8月內地零售銷售僅增2.5%，較前值急降6個百分點，同時亦遠遜市場預測的6.9%。

經濟數據連續兩個月遜預期，觸發投行下調今季內地GDP預期，當中申萬宏源料三季度GDP增速降至5.2%。

港股下跌劇本重演

無獨有偶，回看今年以來，港股破位創新低的時間，和內地經濟數據發布時間完全一致。恒指先後於8月20日及9月16日創下今年新低，當周皆是內地發布三頭馬車經濟數據之時。指數走勢反映，中國經濟「死火」，對港股的市場氣氛影響極大。

對於中國經濟的情況，現時市場最憂心的，首推內房行業。行業一哥恒大的債務問題，持續多月不但仍未有「白武士」拯救，更觸發大批投資者聚集恆大總部門前抗議，導致恒大股價本周累挫近30%，是跌幅最大國指成分股。同業融創中國股價全周挫逾22%。花樣年遭惠譽降評級至「B」 展望仍為負面，股價一周挫14%。

澳門擬修改賭牌制度，提及建議限制賭牌數量，並引入政府代表，兩大龍頭金沙及銀娛，股價一周分別急挫逾43%及23%(資料圖片)

金沙一周挫逾四成

跌勢不但擴散至內房同業，甚至令到中資保險股平保亦受累。內險股中國平安即使澄清未有持有恒大產品，股價全周亦挫逾9%，創四年低。

藍籌股中，濠賭股跌幅亦十分驚人，兩大龍頭金沙及銀娛，股價一周分別急挫逾43%及23%，主因澳門擬修改賭牌制度，提及建議限制賭牌數量，並引入政府代表，直接監察博彩企業運作。