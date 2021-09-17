SPAC｜金發局區景麟﹕應致力吸納東南亞等地區企業上市

特殊收購目的收購公司（SPAC）上市機制諮詢文件，市場一直皆傳出在今年第三季公布。可是港交所（0388）今日（17日）卻突擊公布諮詢文件，令人大感意外。諮詢文件內容包括SPAC僅限於專業投資者，及投資組合不少於800萬元的個人投資者認購及買賣。金發局行政總監區景麟指出，由於SPAC與一般新股上市個案不同，新股上市前會由投資銀行處理，散戶能擁有更充足資訊。因此考慮資訊等層面後，認為於SPAC階段不讓散戶投資者參與屬適合。

他又指出待SPAC與收購目標完成合併後（De-SPAC），便可參與買賣。

他又指出一般而言由於以SPAC上市會在較短時間內完成，據海外經驗，散戶投資者會考慮參與的機構投資者屬誰，再考慮跟投。他直言此方法並非太合理，因為機構投資者與散戶投資者看法不盡相同。

在諮詢中指出SPAC首之公開集資額至少為10億元，被問及有關要求會否過於嚴緊，無法吸引企業來港以SPAC形式上市時。區景麟指出不擔心日後有關吸引力問題，當日香港推出多重股權架構時，亦引起市場人士關注，最終市場反應理想。他又指出各市場對投資者保障安排不同，其中美國設立集體訴訟。

至於設立SPAC會否將風險轉嫁本港市場，區景麟指出香港為國際金融中心，不同投資產品在香港運作皆暢順，在風險管控及人手皆處於國際水平。他指出日後會致吸引包括東南亞等地區企業來港上市，而非僅為內地企業。