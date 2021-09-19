iPhone13無驚喜？　傳蘋果首推摺機2023年面世　兼有新專利

不少「果粉」對早前蘋果（Apple，美：AAPL）推出的iPhone 13驚喜欠奉而有所失望，不過有外媒報道，蘋果正密鑼緊鼓開發新專利，而且正與韓國面板供應商共同開發可摺疊的OLED面板。

外媒引述消息人士指，蘋果正在開發兩款摺疊手機，一款為左右開蓋，另一種為上下掀蓋，並正與LG Display開發可摺疊面板。其實蘋果早在2016年已投入研發摺疊機技術，消息人士透露指，蘋果首款摺疊手機可能採用上下掀蓋式，預計於2023年面世。

新專利「靈活電池配置」

此外，蘋果近期向美國專利商標局申請新專利「靈活的電池配置」（Flexible Battery Configurations），涉及電池在手機外殼的排列，相關電子設備包括一個鉸鏈部分，沿著設備第一部分和設備第二部分延伸，設備第二部分可圍繞鉸鏈與第一部分進行可彎曲的聯接。

根據專利顯示，摺疊電子設備可以有兩個電池，在鉸鏈兩側的每個部分都有一個，與傳統技術相比，蘋果新專利將讓電子設備更具靈活性。

蘋果推摺機 市場份額遠不及三星

市場研究公司DSCC的數據顯示，去年三星電子在摺疊屏手機市場的份額高達87%，除了三星外，華為、小米等手機廠商也在發布新摺疊屏產品。據報道指，業內人士認為，蘋果在未來一段時間內也無法引領可摺疊智能手機的市場，即使蘋果首款可摺疊智能手機發布後，三星的市場份額也不太可能低於75%。

另根據Counterpoint Research的數據顯示，可摺疊手機佔據全球智能手機市場份額的增長速度一直提升，預計2023年市場規模將達到9,000萬部，2025年將達到1億部。