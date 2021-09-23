Impossible Foods夥美心於港推植物豬肉　冀未來進軍內地市場

近年來為世界肉類市場帶來新衝擊的植物肉迅速興起，其風潮亦傳入香港。由李嘉誠旗下的維港投資、微軟創辦人Bill Gates及淡馬錫等有份投資的美國公司Impossible Foods自2018年4月攻港，3年過去，至今公司的旗艦產品已於超過120間超級市場分店及逾1,000間餐廳有售。隨著工業化肉類食品常被詬病，愈來愈多國家鼓勵民眾「少食肉」或「無肉」飲食。以植物肉製成的佳餚，更在香港人的餐桌上佔一席位，Impossible Foods國際事務高級副總裁Nick Halla就為植物肉攻港解畫。



基於植物原料製成的「植物肉」被視為解決氣候變遷、未來糧食危機、動物福利、畜牧業危害等議題的關鍵，亞洲第二大市場調查公司MarketsandMarkets曾預測2025年將達到279億美元。植物肉市場持續發展，Impossible Foods除了旗艦產品植物牛肉及植物豬柳漢堡，將率先在美國及香港推出植物豬肉，雖然牛肉和雞肉是美國最受歡迎的蛋白質來源，但豬肉卻是全球最廣泛食用的動物肉類，約佔全球38%。

夥美心MX推燒汁茄子植物豬肉煲

雖然植物肉並非可供廚師按照菜式口味而任意搭配的「原肉」，但也不局限廚師以植物肉烹飪的彈性，肉碎是不同類型的食物原材料，在對香港200多名消費者進行的盲測中，Impossible Pork 比動物碎豬肉更受歡迎，46%至54%受訪者選擇該款植物豬肉。

據Impossible Foods評估，Impossible植物豬肉比動物碎豬肉的可持續性更高，製造過程分別能減少85%用水量、82%土地使用量及 73%溫室氣體排放量。

除了更環保，Impossible Pork具有適中的鹹味和均衡的鮮味，可以在任何碎肉菜餚中食用，包括春卷、肉丸、餃子、小籠包、燒賣或炸玉米餅。Impossible 植物豬肉菜式將於10月4日在香港超過120間餐廳推出。

首批以Impossible植物豬肉入饌的餐廳還包括被評為「世界上最平的米芝蓮一星餐廳」的添好運，添好運將會在全港所有分店推出4款Impossible植物豬肉製成的全新招牌點心和盅頭飯。其他將於餐單中加Impossible植物豬肉菜式的餐廳包括：餃子園、王家沙花樣年華，以及京都勝牛。

同時，香港美心集團旗下的中式連鎖快餐店MX將於45間分店推出燒汁茄子植物豬肉煲，成為香港首間引入Impossible植物肉產品的連鎖快餐店。

以植物肉製成的佳餚，更在香港人的餐桌上佔一席位，Impossible Foods國際事務高級副總裁Nick Halla就為植物肉攻港解畫。（黃文琪攝）

HEME能仿照動物紅肉

Impossible Foods的植物豬肉以豆作為蛋白質來源，含大豆血紅蛋白（HEME）。HEME是使用來自大豆植物的血紅素，即以經過改造的酵母，再將大豆血紅蛋白（含有血紅素）從酵母中分離出來，加入植物肉之中。

雖然Impossible Foods的產品已得到美國食品及藥物管理局的許可，但歐盟及中國市場卻因HEME而拒絕其產品，Nick Halla對此表示，大豆血紅蛋白（HEME）的作用能仿照真實牛肉的血紅素，具有濃郁的牛肉風味，成為Impossible Foods的一大賣點，因此製作紅肉往往使用HEME，而公司旗下植物雞塊是白肉，就不含HEME，惟尚未定下何時供港，未來亦會視乎產品的需要決定是否添加HEME。

他又指，公司一直努力爭取內地監管部門的審批通過，內地是非常重要的市場，內地市場消耗的豬肉量是全球消耗豬肉量的三分之一，公司十分希望盡快進軍中國市場，但現階段尚未有進一步的消息可公佈。

另外，公司於3月時再把百佳超級市場的Impossible Foods旗艦產品植物牛肉每包售價下調幅度超過20%，Nick Halla指，雖然現時暫未有降價安排，但只要公司的業務做得愈來愈好，便會有更大空間降價，方可令植物肉變更普及。

從10月4日起，Impossible Pork 將在港供應逾100間餐廳，當中更包括美心旗下餐廳及添好運。（受訪者提供）

疫情下植物肉效益高

COVID-19疫情至今尚未褪去，全球供應鏈緊張，導致物價飆升，Nick Halla就指出，由於植物肉原料是大豆，而動物肉類需要以植物餵養動物，相較植物肉生產環節更複雜，再者公司生產線選址靠近供應鏈，故不會對成本造成壓力。

反而Impossible Foods在疫情下業務增長更迅速，Nick Halla指出，由於疫情肆虐，少了人外出餐廳食飯，但公司為餐廳和超級市場，提供植物肉自煮包，客人可以直接購買，公司規模亦較疫情前進一步擴大，疫情前在港約有250間餐廳合作夥伴，疫情後增至近900間，而公司在美國、新加坡、加拿大及香港的零售點現突破22,000間。

除了追求產品的口味和質量，Impossible Foods為搶佔本港植物肉市場，先由酒店入手，再轉供餐廳，最後更在超級市場推出即食包，包括陳皮植物肉餅、蓮藕植物肉餅及植物肉辣拌醬，甚至請來名廚周思薇率先試煮旗下產品。