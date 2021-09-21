月內三筆票息到期　住建部「預告」停付　恒大倘爆煲恐牽連滙豐？

深受債務問題困擾的中國恒大（3333），或許迎來年內首個關鍵時刻！據《彭博》數據顯示，恒大於月內將有三筆票息到期，分別是2022年到期的美元債，票面息率8.25厘，於23日須支付8353萬美元利息；2025年到期的人民幣債，票面息率5.8厘，同樣於23日支付2.32億元人民幣利息。

至於下周三（29日），另一筆2024年到期、票面息率9.5厘的美元債須支付利息，涉及金額4517萬美元，可見月內已至少需要支付逾12億港元的利息。

《彭博》早前已引述知情人士「預告」，住建部已告知主要債權銀行，恒大將暫停支付貸款利息．（資料圖片）

傳住建部「預告」恒大暫停支付貸款利息

若果恒大可以支付該筆票息，或許能重建市場對集團的信心，不過《彭博》早前已引述知情人士「預告」，住建部已告知主要債權銀行，恒大將暫停支付貸款利息；或意味著恒大距離債務重組的方向更近一步。

標普全球評級亦相信，恒大集團不太可能得到中央政府的直接支持，相信即將到期的債務處於違約邊緣。 標普認為，當局只會在影響多間開發商倒閉，同時對經濟構成系統性風險的情況下才會被迫介入，但認為，單是恒大的危機不會令這個情況出現。

花旗：當局將採取行動防止「雷曼時刻」

不過花旗就認為，北京當局將採取行動防止恒大成為中國的「雷曼時刻」（Lehman Moment），堅守防範系統性風險的底線，為化解債務風險爭取時間，推動整體信貸環境邊際寬鬆，不過部分銀行或成犧牲品，花旗對銀行高風險房企貸款敞口的分析顯示，民生銀行（1988）、平安銀行及光大銀行（6818）信貸風險最大。

中國恒大董事局主席許家印早前率高層簽「保交樓軍令狀」 稱要確保樓盤交付。

高盛：最壞影響中國GDP4.1個百分點

內地房地產行業去年迎來「三條紅線」的調控措施，限制內房債券水平。紅線「全踩」的中國恒大（3333），被大幅收緊流動性下，市場擔心集團有違約風險，股、債價被「雙殺」，股價由高位已大跌逾九成；踏入9月份，恒大債價大部分的時間都維持於面值的兩成半左右。

債務風險瀕臨爆煲邊緣，高盛直言，恒大的違約危機是當前全球投資者面對的最大下行風險。高盛分析員Hui Shan認為，恒大集團的債務問題，有可能因此而令中國經濟增長放緩，保守估計減少1.4個百分點，惟最壞情況恐拖累中國GDP4.1個百分點。

高盛認為，跡象顯示違約引伸的連鎖負面效應十分龐大，或影響整個中國金融業及實體經濟，並拖累全球股市；而個別負債較高的內房商同樣遭拋售，反映危機正在擴散。

高盛直言，恒大的違約危機是當前全球投資者面對的最大下行風險。（資料圖片）

倫敦資產管理公司持倉逾4億美元

一旦恒大爆煲，除了影響中國經濟外，一眾持有恒大債券的投行亦首當其衝。《彭博》綜合截止今年6月底的數據，顯示總部位於倫敦、專注於購買新興市場債券的資產管理公司Ashmore Group Plc，持倉量達4.33億美元。

其他的投外包括貝萊德則持有3.85億美元；瑞銀持有2.75億美元；滙豐（0005）則持有2.06億美元。不過值得留意的是，貝萊德、瑞銀以及滙豐，大多是通過側重投資較高風險新興市場或亞洲信用債的工具所持有，不排除持倉規模已出現變化。