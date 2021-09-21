國際清算銀行警告﹕ESG資產估值被高估　存泡沫風險日增

國際清算銀行（BIS）警告，指出側重環保的資產市場，出現價格泡沫風險日增。

報告指出隨著限制全球暖化及解決種族及社會不平等等問題日益迫切，促使涉及環境﹑社會及治理（ESG）投資在最近數年出現爆發式增長。有估計專注於ESG資產已達35萬億美元，佔銀行及投資基金專業管理資產總額三分一以上。

狹義定義僅包括上市交易基金（ETF）及委託進行ESG，或社會責任投資（SRI）共同基金，其增長速度更快，達到近10倍，涉及金額達2萬億美元。其中在清潔能源及電動車股票，以及綠色債券等資產中已得到證明，相關資產近年已飆升。

國際清算銀行在其最新季度報告中指出，有跡象顯示，ESG資產估值或被高估，並稱之為「綠色泡沫」風險。該行指出ETF及共同基金激增，與全球金融危機爆發前的部份抵押貸款支持證券市場相類似，認為當局需意識到投資者如此巨大的需求轉變，可能帶來風險，更與21世紀初的互聯網泡沫，及19世紀的鐵路投資熱潮相比較。