恒大引發債務危機之際　海外基金巨頭撈底債券

近期恒大出現債務危機及流動性問題，但在一些債券基金經理看來，此時正是抄底時機。

據《中國基金報》9月23日報道，國際基金評級機構晨星（Morningstar）的數據顯示，過去幾個月，恒大債券下跌之際，貝萊德（BlackRock）、滙豐資管和瑞銀資管（UBS Asset management）在持續加倉。

其中，1月至8月，貝萊德增持3,130萬張恒大債券，不過由於債券價格下跌，持倉在基金的佔比也隨之下降，約相當於基金總規模的1%。

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1月至7月，滙豐資管旗下GIF亞洲高息債券基金（GIF Asia High Yield Bond）持有的恒大債券數量也增加了約40%。截至5月的最後更新數據顯示，瑞銀資管旗下的BS亞洲高息債券基金（UBS（Lux）BS Asian HY）持有的恒大債券數量也增加了約25%。不過，截至8月的持倉數據顯示，恒大並不在這兩隻基金的十大持倉之列。

不過，也有基金經理選擇減持，富達、太平洋投資（PIMCO）和德國安聯資管（Allianz）旗下的亞洲高收益債券基金在1月至7月賣出數量不等的恒大債券，持倉數量減少3%至47%。總體而言，全球6只最大的亞洲高收益債券基金對恒大債券的持倉規模自5月以來有所下降。

9月23日港股收盤，恒大概念股反彈大漲，中國恒大漲超17%，收報2.67港元，恒大物業漲近8%，收報4.53港元。