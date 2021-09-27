華爾街分析師：貴金屬市場牛市未完　未來仍有力創新高

儘管黃金、白銀等貴金屬自2020年結束漲勢後，一直處於弱勢回調中，但紐約大宗商品研究公司CPM Group認為，當前貴金屬市場的回調只是長期牛市中新一輪上漲前兆，投資者不應絕望，未來仍將創新高。



《財聯社》報道，紐約大宗商品研究公司CPM Group的執行合夥人Jeff Christian近日表示﹕「我們將當前（貴金屬市場）疲弱價格視為整合階段」。

數據顯示，從2020年8月3日以來，跟蹤黃金和白銀價格的ETF——SPDR GoldShares（GLD）和iShares Silver Trust（SLV）分別下跌了12%和7.7%。

貴金屬自2015年末/2016年初迎來持續上漲，去年以來的下跌是此輪大漲的第一次階段性回調。

許多華爾街專業人士指出，長期牛市經常會在持續性大漲後，被階段性的價格橫行打斷。換句話說，包括金屬在內的任何資產價格的反彈，都將經歷一段時間的價格回調或盤整，然後才會繼續上漲。

Christian表示，貴金屬牛市的恢復將取決於美國和海外市場的經濟和政治環境。

根據CPM集團分析，Christian表示，他預計2023年-2025年，金銀價格將大幅上漲，甚至可能達到「創紀錄水平」。這兩種商品當前價格在每盎司1750美元和每盎司22.38美元左右，此前歷史最高價分別超過2,000美元和48美元。這意味着Christian認為，未來白銀漲勢可能遠比黃金漲勢更為劇烈。

貝萊德基金經理稱已將黃金清倉

Christian認為，當前通脹飆升是暫時的，利率在未來十年可能會保持在低位。而較低的利率不會吸引投資者拋售黃金，轉而購買固定收益證券。他表示，貴金屬的長期看漲者都應該考慮在價格下跌時囤積黃金和白銀。

然而，全球最大資管機構貝萊德（BlackRock）基金經理Russ Koesterich在9月中旬表示，他已經出售了幾乎所有的黃金頭寸，因為他預計，隨着全球經濟反彈，實際利率將恢復正常。

「14個月前，我們持有相當可觀的黃金頭寸。如今，我們已將其降至幾乎為零，」Koesterich表示，對經通脹因素調整後的美國國債收益率將上升的預期，意味着黃金將不再起到對沖股市風險的作用。他也不認為其是對沖短期通脹的最有效手段。