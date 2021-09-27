摩通分析師警告：滙豐及渣打　或面臨恒大危機的二次衝擊

儘管滙豐（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）表示他們已經限制了其對恒大的直接敞口，但分析師警告稱，這兩家銀行的利潤和資產負債表可能面臨恒大債務危機所帶來的二次衝擊。其它銀行和保險公司也可能受到間接影響，如費用損失或投資貶值。



《路透》今日（27日）報道，滙豐和渣打銀行的很大一部分利潤來自內地和香港，他們一直是參與當地開發商銀團貸款承銷最多的外資銀行。摩根大通（JP Morgan）的分析師在一份研究報告中說，這意味着他們可能會面臨最直接的二次影響。

滙豐銀行和渣打銀行均拒絕對該報告發表評論。

全球投資者都在猜測恒大是否會支付一筆關鍵的利息付款，這加劇了人們對債券持有人遭受巨大損失的擔憂，並給中國的房地產行業和經濟帶來震盪。

據分析，香港和內地在2020年佔滙豐銀行利潤的84%左右，而大中華區和北亞地區去年為渣打銀行貢獻了81%的利潤，這凸顯了該地區對其整體業務的重要性。

根據摩根大通的數據，在外資銀行中，這兩家銀行對中國房地產行業的直接貸款敞口最大。滙豐銀行170億美元，佔集團資產的1.5%，渣打銀行13億美元，佔集團貸款的0.5%。

摩根大通表示，房地產行業對中國GDP的貢獻率為14%，如果包括間接貢獻，則為25%，房地產貸款佔總貸款的約6.6%，這意味着該行業受到的打擊可能會產生重大而廣泛的經濟影響。

滙豐銀行和渣打銀行都表示，他們對恒大沒有直接曝險，而且近年來已經採取措施，謹慎管理他們在任何一個行業的風險敞口。

滙豐銀行的一位消息人士稱，該行已經出售了其中國債券或亞洲信貸組合中所有與恒大有關的頭寸。

摩根大通援引Dealogic的數據稱，滙豐銀行參與了39筆未償還的中國開發商銀團貸款的承銷，而渣打銀行參與了18筆此類交易，如果房地產行業出現更廣泛的違約，這些交易可能會面臨壓力。

摩根大通說：「有一個風險是，這不是一個特殊事件，而是一個全行業的問題，可能會導致重大的溢出性損害。

摩根大通說，它估計今年中國高收益房地產行業可能還會出現11宗違約事件，價值約300億美元，違約率為23%。

標普全球評級公司歐洲、中東和非洲保險業部門主管Volker Kudszus表示，保險公司的投資組合也可能受到影響。