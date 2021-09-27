TVB再有高層任命 星島CEO蕭世和將出任總經理　曾志偉獲晉升

電視廣播（0511，TVB）再有高層任命，星島集團（1105）行政總裁蕭世和將於10月4日加盟並獲委任為商務營運總經理，曾志偉則獲晉升為節目內容營運總經理。

電視廣播有限公司（無綫電視）今日（27日）宣布兩位高層管理人員任命。其中，曾志偉獲升任為總經理（節目內容營運），新任命即時生效。

無綫電視指，曾志偉自今年1月重新加入無綫電視，通過擴大節目內容的多樣化，以及加強與香港娛樂業界的合作，為TVB的非戲劇內容節目重新注入活力，創造多個「熱門話題節目」，成功贏取觀眾及客戶的信心與讚賞。

曾志偉升任總經理（節目內容營運）後，將全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容（綜藝、合拍劇、音樂）的製作，以及節目採購及策劃。集團相信，憑藉曾志偉的豐富經驗，無綫電視在內容創作的核心競爭力將繼續強化。他將向行政委員會彙報。

曾志偉獲升任為TVB總經理（節目內容營運）。（葉志明攝）

蕭世和將負責TVB市場及商務營運管理

至於蕭世和獲委任為總經理（商務營運），並將於今年10月4日履新。蕭世和為擁有超過30年經驗的資深傳媒人，曾在多間知名報業機構擔任高層管理人員職位。在加入無綫電視之前，他擔任星島行政總裁和集團發行人。

在新職位上，他將全面負責無綫電視的市場及商務營運管理，推動提高無綫電視跨平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策略及定位。他將向行政委員會彙報。

無綫電視指，隨著新領導層的任命安排，集團將更有效率地執行正在進行的重組工作，並讓無綫電視的業務重拾增長軌跡。