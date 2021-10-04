十一黃金周加持　三大中資航空股逆市升5%　專家籲食糊時機到！

內地國慶十一黃金周展開，內地多個景點出現「報復性出遊」人潮，據旅遊平台同程旅行預估，整個假期中國國內遊將達到6.5億人次，恢復至2019年同期的8成以上。大量旅客出遊憧憬帶旺交通運輸、景點門票及周邊消費行情，其中三大中資航空股今日升幅介乎4%-5%，營運主題樂園海昌海洋公園(2255)逆市急升逾21%。



攜程數據顯示主題遊訂單增兩倍 北京環球影城開幕火爆

內地交通運輸部表示，長假首日各運輸管道發送旅客總量超過6,300萬人次；單在北京的進出客運量就超過130萬人次。至於廣東省假期高速公路日均車流約760萬車次，較2020中秋國慶假期日均增長約15%。

剛於9月底趕及十一長假開幕的北京環球影城，門票在開賣一分鐘後便一掃而空。（AP）

據旅遊平台攜程數據顯示，十一長假首日出行的訂單量，比去年實現雙位數增長，攜程平台的省內游訂單佔總量訂單一半以上，本地遊、周邊遊趨勢明顯。另一方面，攜程自駕租車訂單量增長65%；度假酒店預訂增長超三成；主題遊訂單增長達到221%、訂制遊出行增長約30%。

剛於9月底趕及十一長假開幕的北京環球影城，門票在開賣一分鐘後便一掃而空。因應疫情，目前每日入園人數上限為10,000人。而整個環球度假區預計每年接待遊客數量在1000萬至1200萬人次。

中資航空股在「十一黃金周」炒起，今日股價逆市升4%-5%。（路透社）

中資航空股燃油成本料增 應趁高食糊

安里控股主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，今日中資航空股升勢，主要受惠內地十一黃金周出行數據不俗，股價借消息炒上。

不過，問及中資航空股的升勢，是否亦可以受惠美國默克藥廠的新冠肺炎口服藥研發完成，臨床測試證明降低重疫及死亡風險50%，市場憧憬各國恢復通關有望，他則認為不能成為短線炒作的理作，原因是各國對於開關的取態不一，首先前提仍是要各國市民的疫苗接種率達到70%以上，而且內地對於開關的態度比較謹慎，「即使是香港和內地，兩地通關的討論已經持續多個月，至今仍然未有落實時間表，隨時仍需要多幾個月」。因此，他認為航空股的升勢，主要建基於國內航線班次復甦為主。

投資策略上，他指出近期油價急升，將提高燃油成本，建議投資者可以趁高食糊，舉例內陸航線佔比較高的南航，可以在4.7元至4.8元先行獲利；至於東航則上望3.3元。

《長津湖》打破中國影史國慶檔影片戰爭片單日票房紀錄、中國影史國慶檔影片首映日場次紀錄等7項影史紀錄。（電影劇照）

電影《長津湖》票房破《戰狼2》 惟影業股成交疏落難沾手

除了短線省內旅遊增長高外，國慶電影票房亦大旺，其中內地「抗美援朝」題材電影《長津湖》上映4天票房破13億元人民幣，其中10月2日單日票房達4.27億元，打破《戰狼2》創下的中國影史戰爭片單日票房紀錄。

《長津湖》由導演陳凱歌及香港導演徐克、林超賢聯合執導，由「戰狼」吳京、易烊千璽領銜主演，投資金額達13億。

問及內地電影票房大旺能否帶動本港上市的影業股，黃偉康則認為，本港的影業股成交疏落，暫時不宜沾手。舉例IMAX 中國股價連升第二日，今日再升2.6%，不過成交額仍只得不足千萬，反映動力有限，相當「難炒」。

至於在內地營運多個主題公園及酒店的海昌海洋公園，今日逆市飆21%，創近四年高位。受惠集團的上海海昌海洋公園項目二期動工，規劃開發總建築面積達14萬平方米，計劃總投資超18億元。