歐美兩好消息　北水明回歸　港股二萬四關攻防｜港股早評

港股於二萬四爭持，昨跌137點或約0.6%，報23966點，A股今日依然休市，明日才復市，北水今日亦暫停，同樣將於明日回歸。

香港特首林鄭月娥昨公布本屆任內最後一份《施政報告》，並推出「北部都會區」發展大計，當「北部都會區」發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，共可容納約250萬人居住。而「北部都會區」額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約16.5萬至18.6萬個。北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，佔地面積約300平方公里。

本地地產股料迎發展機會，本地建築商亦望炒起。恒地（0012）、新地（0016）、新世界（0017）均回補9月20日大陰燭，值得留意。另外，華人置業（0127）宣布獲大股東劉鑾雄家族提出私有化，每股作價4元，較停牌前2.9元溢價37.9%，並於今早恢復買賣。

華人置業（0127）宣布獲大股東劉鑾雄家族提出私有化，每股作價4元，較停牌前2.9元溢價37.9%，並於今早恢復買賣。（網上圖片）

阿里獲芒格增持

阿里巴巴 （9988）今年反覆下跌，昨報137.3元，其美股（美：BABA）亦創2019年1月新低。不過，阿里巴巴大跌後仍獲知名投資者入場，當中包括「股神」巴菲特的黃金拍檔、巴郡副董事長97歲的查理·芒格。

據芒格旗下Daily Journal Corporation（US：DJCO）向美國證交會（SEC）申報，DJCO至9月底的阿里巴巴美股（US：BABA）持股，單季增加82%，上季淨增持136,740股阿里巴巴美股，最新持股302,060股。以持股價值計，DJCO的阿里巴巴持股由6月值3700萬美元，增至9月底的約4,500萬美元（約3.5億港元）。

美國債務上限問題有進展，歐洲能源緊張望紓緩，美股拗腰反彈。

美股拗腰反彈 歐洲能源緊張望紓緩

美股低位回升，道指先跌逾400點後拗腰收升，最後升102點或0.3%，報34416點，納指收升0.4%，報14501點，標普500指數升0.4%，報4363點。美國債務上限問題有進展，國會參議院共和黨領袖麥康奈爾提議，支持容許暫時豁免國債上限至12月。民主黨未作正式回應，但黨內議員表示，很可能接納有關建議。

另外，環球市場密切關注歐洲面臨的燃料價格急升及能源短缺危機，俄羅斯總統普京表示，將增加對歐洲天然氣的供應，並可能在今年向歐洲出口創紀錄數量的天然氣，歐洲能源危機有望紓緩。美國天然氣期貨價格應聲下滑8%。美國庫存再度意外增加，加上可能釋出戰略石油儲備，國際油價周三回落，結束4連升走勢。紐約期油收市跌1.9%，每桶報77.43美元。布蘭特期油收市跌1.8%，每桶報81.08美元。