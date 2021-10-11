世界黃金協會︰9月全球黃金ETF持倉繼續下滑　導致第三季度淨流出

綜合報道，9月，全球黃金ETF淨流出15.2噸。亞洲市場的流入未能超過歐洲與北美市場的流出。今年1月，全球黃金ETF持倉量降至3,592噸（約合2,010億美元），為4月份以來最低。原因是美債收益率上升、美元走強以及紐約商品交易所管理的基金淨好倉頭寸減少導致金價下跌。

分區域市場回顧

歐洲基金是9月全球黃金ETF流出的主要推動力，其次是北美基金。英國和德國規模較大的基金領跑歐洲市場流出，整體流出11.5噸（合6.4億美元）。北美地區共流出6.6噸（合3.49億美元），主要原因是美國大型基金的流出。

這兩個地區的流出，源於央行宣佈未來將收緊政策，歐洲央行取消了大規模緊急購買計劃，而美聯儲則表示將在第四季度縮減資產購買規模，同時對2022年加息的預期也有所提高。

相比之下，在亞洲上市的基金第三季度淨流入2.4噸（合1.35億美元），加劇的股市波動和國內金價的修正，推動印度黃金ETF的持倉達到了自2013年9月以來的最高水平。其他地區也對全球黃金ETF做出了貢獻，流入了0.4噸（2,500萬美元）。

黃金價格表現和交易量

9月黃金價格下跌約4%，至每盎司1743美元。世界黃金協會的短期價格表現模型表明，9月份黃金的拋售是由利率變化、美元走強和期貨頭寸調整的勢頭共同推動的。由於各國央行寬鬆貨幣政策可能收緊的預期，美債收益率升至季度高點。

這反過來又支持了美元的強勢，因為考慮到美國的通脹預期，實際收益率基本上與名義收益率同步上升。在經歷了6月份以來最低迷的一個月後，黃金價格在第三季度下跌，較上年同期下跌超過8%。

9月份，黃金日均交易量從8月份1,410億美元的低點升至1,460億美元，但仍低於今年迄今1,600億美元的均價。紐約商品交易所（COMEX）成交量僅較8月份的年初以來低點略有上升，而期貨淨好倉倉位反映出，截至最近市場普遍對黃金缺乏興趣，當月下半月跌至537噸（合300億美元）。然而，這仍略高於500噸左右（合280億美元）的歷史周平均水平。

2021年第三季度亮點

黃金ETF持倉在第三季度基本跟隨黃金價格的波動，北美基金的流出率最高，整體流出46.3噸（約合26億美元，資產管理規模下降2.4%）。北美市場的流出主要是規模較大的美國基金，大部分發生在8月份。

在此期間，由於通脹預期持續走高，歐洲基金對價格下跌的抵禦能力更強，帶來了淨流入15.2噸（約合9.09億美元，資產管理規模上升1.0%）。這主要是由德國基金推動的，與第二季度類似，德國佔流入歐洲市場流入總額的一半以上（約合8.9噸，5.16億美元）的一半以上。這一地區的低成本ETF繼續呈現強勁增長，幫助緩解了資金流出，共增加了9.2億美元（15.9噸）。

亞洲基金第三季度流入2.28億美元（資產管理規模上升3.0%），原因是在亞洲股市動盪之際，投資需求依然強勁。此外，金價不斷下跌促使一些投資者在金價下跌時策略性地建立黃金頭寸。受新興市場股市疲軟的支撐，第三季度其他地區的資金流入為1300萬美元（資產管理規模上升0.4%）。

9月份從歐洲和北美基金流出的資金超過流入亞洲基金的資金；歐洲基金流出11.5噸（約合6.4億美元，資產管理規模下降0.7%）；北美基金持有的資金流出6.6噸（約合3.49億美元，資產管理規模下降0.3%）；亞洲上市基金淨流入2.4噸（約合1.35億美元，資產管理規模上升1.7%）；其他地區則有0.4噸流入（約合2500萬美元，資產管理規模上升0.7%）的流入。