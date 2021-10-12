港股低收362點失二萬五　ATM回吐阿里跌近4%　平保挫逾半成包尾

美股隔晚三大指數均低收，道指收挫250點或0.72%，報34496點。標指跌0.69%，收市報4361點。納指下滑0.64%，收市報14486點。另紐油及布油上揚，雙雙創下多年新高。前者價格一度衝上每桶82元每桶，收市報80.52美元；後者收市每桶報83.65美元。



港股方面，恒指昨日收報25325點，升487點或2%，連升三日累彈1358點或5.7%。美國10年期國債孳息升穿1.6厘，藍籌金融股滙豐（0005）、恒生（0011）、渣打（2888）等均表現造好，值得留意。「黑期」今早跌約350點在24920點附近，料恒指低開再失二萬五。



【16:10】港股低收362點 失二萬五

「圓規」來臨前，恒指全日跌362點或1.43%，收市報24962點，失守二萬五點。恒生科指亦跌203點或3.18%，收報6199點；恒生國指收報8849點，跌150點或1.67%。大市成交額1,369.87億元。

阿里巴巴（9988）全日跌3.9%，收報161.3元；騰訊（0700）跌2.58%，收報483.2元；美團（3690）跌3.03%，收報269元。

中海油（0883）全日挫2.36%，收報8.69元；中石油（0857）跌1.9%，收報4.03元；中石化（0386）跌0.2%，收報4.01元。

平保（2382）全日吐5.2%，收報56.75元。國壽（2628）亦跌0.7%，收報13.7元；財險（2328）挺1.22%，收報7.27元；太保（2601）跌1.2%，收報25元。

港交所（0388）全日挫1.9%，收報462.2元；友邦（1299）跌1.3%，收報87.5元；滙豐（0005）跌0.11%，收報44.95元。

【15:20】內地股市低收 滬深兩市成交不到萬億人幣

內地股市低收。上證指低開低走，全日最低見3515點，收報3546點，跌44點或1.25%，成交額4,620億元人民幣。深證成指反覆偏軟，全日低見14006點，收報14135點，跌232點或1.62%，成交額5,346億元人民幣，兩市合共成交額9,966億元人民幣。

創板指收報3138點，跌57點或1.81%。

【14:23】恒指午後跌幅擴至逾400點

恒指午後跌幅擴大，現跌422點或1.67%，報24902點。恒生科指報6206點，亦挫197點或3.08%。

阿里巴巴（9988）跌幅亦擴大，現挫4.35%，報160.5元；騰訊（0700）跌近3%，報481.2元；美團（3690）跌1.9%，報272元。

體品股漲跌不一，李寧（2331）漲1.9%，報80.85元；安踏（2020）挫2.1%，報122.8元。

石油股中海油（0883）挫3.3%，報8.61元。

平保（2318）吐逾半成，報56.85元。

【12:05】恒指半日跌259點

恒指低開329點，失兩萬五，甫開曾挫421點，見24903點暫時低，之後喘穩，跌幅一度縮至136點，見25188點暫時高。恒指半日跌259點或1.02%，午報25015點，大市成交額743.24億元。

阿里巴巴（9988）半日跌3.2%，午報162.5元；騰訊（0700）亦跌2.5%，午報483.8元；美團（3690）挫1.5%，午報273.2元。

舜宇光學科技（2382）半日瀉半成，午報191.5元，成交金額13.64億元，暫為表現最差的藍籌。

中國平安（2318）半日跌3.4%，午報57.8元；友邦（1299）亦跌0.8%，午報87.9元。銀行股方面，受惠美債息上升，滙豐（0005）微升0.11%，午報45.05元；渣打（2888）亦升0.2%，午報51.7元；恒生（0011）則跌0.14%，午報143.4元。

汽車股普遍逆市升，恒大汽車（0708）半日升5.7%，午報3.71元；吉利（0175）升0.44%，午報22.8元。

【12:00】 朗詩綠色生活「虛驚」 曾乾跌近50%

朗詩綠色生活﹙1965﹚上演高台跳水後，急速上水！該股盤中一度低見1.61元，大瀉49.6%，惟極速收復失地，午間收報3.19元，跌0.3%，成交額只有39.75萬元

【10:40】吉利漲超4%

汽車股吉利（0175）曾漲4.4%，高見23.7元，最新報23元，升1.32%。長汽（2333）一度超6.4%，高見32.45元，現升2.5%，報31.25元。

【09:59】濠賭股普遍逆市向上

濠賭股普遍逆市向上，藍籌股金沙 （1928） 升逾1%；美高梅（2282）升逾1%；澳博 （0880）升0.7%；新濠（0200） 升0.6%。

恒生指數跌逾400點後，跌幅明顯收窄，最新跌211點或0.83%，報25114點。

【09:51】內地股市偏軟

內地股市偏軟，兩市主要指數開市下跌。滬指低開0.29%，報3581點，最新跌15點或0.43%，報3576點；深成指低開0.22%，報14335點，最新跌72點或0.51%，報14294點。

創業板指低開0.07%，報3194點，最新跌8點或0.27%，報3187點。

【09:37】恒大汽車逆市飆12%

恒指開市後曾挫逾400點，最新跌386點或1.53%，報24938點。恒生科指亦吐2.85%或182點，報6221點。

電力股回升，龍源（0916）漲逾半成，報15.82元；新特能源（1799）升逾半成，報20.35元；華能國際（0902）升近4%，報3.99元；華潤電力（0836）漲逾4%，報19.8元。

阿里巴巴（9988）一度跌5.2%，低見159元，現報160.3元，仍跌4.47%。

恒大汽車（0708）獲執董增持，股價大漲逾12%，高見3.97元，現報3.93元，仍升12%。

【09:20】恒生指數低開329點

恒生指數低開329點或1.3%，報24995點；恒生科指低開133點或2.08%，報6270點；恒生國指開報8855點，跌143點或1.6%。大市成交額達36.47億元。

騰訊（0700）低開1.8%，報487元；阿里巴巴（9988）開跌4.5%，報160.2元；美團（3690）挫1.6%，報273元。

友邦（1299）開跌1.4%，報87.4元，平保（2318）開跌2.4%，報58.4元。銀行股方面，滙豐（0005）亦微跌0.9%，報44.6元，恒生（0011）則升0.14%，報143.8元，渣打（2888）亦升0.2%，報51.7元。

中石油（0857）微揚近1%，報4.15元；中海油（0883）亦升0.11%，報8.91元；中石化（0386）微升0.5%，報4.04元。

恒大汽車（0708）高開逾6%，集團表示，雖然面臨爭取外部投資困難，但公司目標確保恒馳首批汽車明年初在天津工廠下線。其他汽車股，吉利（0175）低開0.4%、長汽（2333）跌0.66%、比亞迪（1211）挫1.9%。